McDonald’s: Heftige Preiserhöhung! So teuer wird dein Lieblingsessen jetzt

Es liegt Veränderung in der Luft. Die Freude am Fast-Food bei McDonald’s könnte einen herben Dämpfer bekommen. Aber was steckt dahinter? Die Antwort wird nicht nur den Geldbeutel, sondern auch deinen Geschmackssinn treffen.

+++ McDonald’s-Kundin blickt auf Rechnung und erstarrt – „Konto im Minus“ +++

Deutschland spart, und jetzt könnte es auch deinem McDonald’s-Menü an den Kragen gehen. Eine heftige Preiserhöhung bahnt sich an, und das ab dem 1. Januar 2024. Doch warum dieser Schock? Die Bundesregierung steht vor einem Milliardenloch, dank eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und wer zahlt die Zeche? Du beim McMenü!

McDonald’s: Heftige Preiserhöhung!

Ab 2024 müssen die goldenen Bögen der Gastronomie 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen kassieren. Der bisherige Schnäppchensatz von sieben Prozent ist dann Geschichte (DER WESTEN berichtete). Die Hintergrundmusik dazu? Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Regierung satte 60 Milliarden Euro abverlangt.

Und jetzt nach McDonald’s und Co. noch das Drama in den Lokalen: Mehrwertsteuer hoch, Preise hoch, Gäste weg! Die Rechnung ist einfach. Wenn die Kosten steigen, bleibt der Gast lieber daheim. Das kann bedeuten, dass viele Restaurants vor dem Aus stehen. Nicht nur das, es wird sogar aufgerundet, weil Banken für Cent-Münzen Zusatzgebühren kassieren, will „Chip“ erfahren haben.

So teuer wird dein Lieblingsessen jetzt

Doch hier wird es erst richtig heiß: Auch Fast-Food-Riesen wie McDonald’s, Burger King und KFC müssen in die Preistrommel hauen. Besonders pikant: Nimmst du dein Essen mit, zahlst du den alten, günstigen Steuersatz. Aber hier kommt der Clou: Verzehrst du es vor Ort, langt der Fiskus richtig zu.

Blicken wir auf die Zahlen, die nicht nur den Hunger, sondern auch das Budget anknabbern:

McMenü Big Mac zum Mitnehmen: 10,59 Euro; zum Verzehr vor Ort (angepasst): 11,79 Euro.

McMenü Big Tasty zum Mitnehmen: 11,49 Euro; zum Verzehr vor Ort (angepasst): 12,79 Euro.

McMenü Hamburger Royal TS zum Mitnehmen: 10,59 Euro; zum Verzehr vor Ort (angepasst): 11,79 Euro.

McChickenburger zum Mitnehmen: 2,29 Euro; zum Verzehr vor Ort (angepasst): 2,59 Euro.

McCheeseburger zum Mitnehmen: 2,29 Euro; zum Verzehr vor Ort (angepasst): 2,29 Euro.

Auch bei McDonald’s-Konkurrent Burger King wird’s happig: