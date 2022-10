McDonald’s: Irre! DIESES Happy-Meal-Spielzeug ist plötzlich richtig viel wert

Das sind horrende Preise jenseits jedes Vorstellungsvermögens! Wer die zahlt, will die Figuren, die es bis vor Kurzem noch bei McDonald’s gab, aber unbedingt haben. Als Teil eines speziellen Happy Meals konnten sie Kunden noch vergleichsweise günstig erwerben.

Doch jetzt, wo es das Menü bei McDonald’s nicht mehr zu kaufen gibt, sehen die Kunden in die Röhre. Wer allerdings sucht, der wird auch fündig. Denn auf der Online-Plattform Ebay bieten Nutzer die beliebten Spielzeuge an. Allerdings für Preise, die sich gewaschen haben.

In den USA gibt es seit dem 3. Oktober ein besonderes Happy Meal für Erwachsene. Das ist etwas größer als die Kinderausgabe und enthält kultige Figuren der Kleidermarke Cactus Plant Flea Market, die das Partnerunternehmen eigens dafür entwickelt hat. Das Spielzeug erfreut sich in den USA größter Beliebtheit. So war es allerdings auch bereits nach kurzer Zeit vergriffen.

Da wittern auch schon erste Ebay-Nutzer ihre Chance und bieten die Spielsachen online für hohe Summen an. Ein privater Verkäufer will nun drei noch verpackte Figuren für 300.000 US-Dollar (etwa 301.795 Euro) an den Mann oder die Frau bringen.

Weitere Teuer-Angebote

Trotz des übertrieben teuren Angebots soll jetzt sogar jemand zugeschlagen haben, wie CNBC berichtet. Allerdings ist unklar, zu welchem Preis derjenige das Spielzeug dann tatsächlich gekauft hat.

Neben diesem Wucher-Inserat gibt es allerdings auch weniger teure Angebote. Die nächste Anzeige bietet eine Figur für 25.000 Dollar an, eine andere für 10.000 Dollar. Ein vergleichsweise günstigeres Angebot stellt das Sammelpaket von 150 Figuren für etwa 2.400 Dollar dar, das CNBC erwähnt. Das käme 16 Dollar pro Figur gleich, was allerdings immer noch sehr viel erscheint.