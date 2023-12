McDonald’s-Hammer! Fast-Food-Kette bringt Spezial-Menü zurück – auch für deutsche Kunden?

Es bahnt sich ein absoluter McDonald’s-Hammer an. Nahezu jedes Kind bekommt leuchtende Augen, wenn es heißt: „Heute fahren wir zu McDonald’s“. Und das war vor zwanzig Jahren nicht anders. McDonald’s versprüht einfach eine ganz besondere Magie für Kids.

Jetzt plant die Fast-Food-Kette aber ein Spezial-Menü zurückzubringen, welches sich an die großen Kids wendet – nämlich die Erwachsenen. Vielleicht auch in Deutschland?

McDonald’s-Hammer: Happy Meal für Erwachsene

In den USA sorgt derzeit eine Kollaboration zwischen McDonald’s und dem „Mayor“-DJ Kerwin Frost für Furore. Nach Informationen von „New York Post“ hat sich McDonald’s mit dem DJ, Entertainer und Kreativdirektor Kerwin Frost zusammengeschlossen, um eine weitere Version des Happy Meals für Erwachsene zu entwerfen.

+++ McDonald’s mit neuem Service für Kunden – doch viele blicken noch in die Röhre +++

Ergebnis der Kollaboration, welche ab dem 11. Dezember erhältlich sein wird, ist die „Kerwin Frost Box“. Dadurch werden die McNugget Buddies nach 25 Jahren zurückgebracht und Kerwin Frosts Wurzeln in Harlem ehrt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

McDonald’s möchte Nostalgie verbreiten

Um die Nostalgie ihrer Gäste zu befriedigen, bietet McDonald’s jetzt wieder Happy Meals für ab 18-Jährige an. Inklusive Spielzeug zum Sammeln. Der Fast-Food-Riese verspricht seinen Kunden eine „kindliche Freude“, wenn sie die rot-gelbe Happy-Meal-Box aufmachen und unter den Bergen von Pommes frites und Fett ein Sammelspielzeug ausgraben.

„Die Fans sagten uns, dass sie diese Quintessenz der Kindheit noch einmal feiern wollten“, erklärt Tariq Hassan, Marketingchef von McDonald’s. Die Kerwin Frost Box enthält entweder einen 10er Chicken McNuggets oder einen Big Mac, begleitet von Pommes frites, einem Brunnengetränk und einem der Spielzeuge. Entweder eine Spielfigur von Kerwin Frost, Don Bernice, Uptown Moe, Darla, BRRICK oder Waffutu – welche von Frosts Kindheit inspiriert sind.

McDonald’s Franchisenehmer freuen sich – bald auch in Deutschland?

„McDonald’s ist seit drei Generationen in meiner Familie, und wir alle erinnern uns an diesen aufregenden Moment, als wir unser erstes Happy Meal auspackten“, sagte PJ Fonseca, ein McDonald’s-Franchisenehmer, welcher über 20 Standorte in New York City besitzt und betreibt.

„Ich finde es toll, dass wir dieses Erlebnis nächsten Monat für unsere erwachsenen Kunden wieder aufleben lassen können – dieses Mal mit einer neuen Interpretation der beliebten McNugget Buddies aus den 80er Jahren und einer besonderen Verbindung zu unserer Stadt durch einen Künstler, der hier in Harlem aufgewachsen ist.“

Das könnte dich auch interessieren:

Auf Anfrage von DERWESTEN äußerte sich McDonald’s zu einem möglichen Happy Meal für Erwachsene in Deutschland: „Eine solche Aktion ist aktuell nicht für den deutschen Markt geplant“, erklärte ein Sprecher von McDonald’s.