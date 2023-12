McDonald’s-Mitarbeiterin schließt Filiale ab – als sie DAS vor der Tür sieht, handelt sie sofort

Nach ihrer Schicht bei McDonald’s wurde eine Mitarbeiterin spontan zur Heldin! Als die Frau die Filiale abgeschlossen hatte und eine Feierabend-Zigarette rauchte, machte sie eine Entdeckung, die so mancher wohl übersehen hätte.

Die McDonald’s-Angestellte reagierte sofort, rettete einer Unbekannte damit womöglich das Leben.

McDonald’s: Unheimliche Begegnung nach Feierabend

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtet von dem unheimlichen Vorfall gegen drei Uhr nachts vor einer McDonald’s-Filiale in Mailand (Italien). So hatte eine Angestellte des Fast-Food-Giganten gerade im Beisein ihrer Kollegen den Laden abgeschlossen, gemeinsam rauchten sie noch eine Zigarette vor der Tür.

Plötzlich tauchte ein 23-jähriger Marokkaner in Begleitung eines jungen Mädchens vor der Filiale auf. Als die McDonald’s-Angestellte mit ihr einen Blick wechselte, gab diese ihr per Handzeichen zu verstehen, dass sie sich in Gefahr befinde.

„Sie zeigte mir, der einzig anderen Frau, ihre Hand, vier Finger zu einer Faust geballt“, schildert die McDonald’s-Mitarbeiterin die Situation. Durch Schulungen des Unternehmens und auch aus Fernsehkampagnen kannte die Frau die Bedeutung des Zeichen: „Ich befinde mich in Gefahr und brauche Hilfe.“

McDonald’s-Mitarbeiter verfolgen Entführer

Die McDonald’s-Angestellte wählte sofort die Nummer der Polizei, hielt die Verbindung mit leiser Stimme, damit der 23-Jährige nichts bemerkte. Er fragte noch, ob seine junge Begleitung die Toilette in dem Restaurant benutzen dürfte, doch die Mitarbeiter verweigerten.

Anschließend ging der Unbekannte mit seinem Opfer weiter, wurde dabei allerdings von den McDonald’s-Mitarbeitern verfolgt, bis kurze Zeit später die Polizei vor Ort war.

Laut „La Repubblica“ kam später heraus, dass der 23-Jährige das Mädchen tatsächlich entführt hatte. Er wurde wegen sexueller Nötigung verhaftet.