McDonald’s-Kunden geschockt: Sieht der Filial-Besuch bald für alle Kunden SO aus?

Über diese Entwicklung in den Filialen von McDonald’s sind einige Kunden alles andere als begeistert.

Beim Fast-Food-Riesen hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert. Manche Produkte wurden aus dem Sortiment genommen, andere kamen hinzu. Zuletzt schraubte McDonald’s sogar an den Rezepturen beliebter Burger (hier mehr dazu). Aber eine ganz bestimmte Veränderung sorgt wie keine andere immer wieder für hitzige Diskussionen unter den Kunden.

McDonald’s-Kunden diskutieren eifrig

Es geht um die Bestell-Terminals, die in den vergangenen Jahren in vielen Filialen von McDonald’s in ganz Deutschland eingeführt wurden. Auf den großen Touchscreens geben die Kunden ihre Bestellungen ein und zahlen umgehend in bar oder mit Karte. Anschließend erhalten sie einen Kassenbon mit einer Bestell-Nummer. Und sobald die eigene Bestellung abholbereit ist, erscheint die jeweilige Nummer auf einem großen Bildschirm über der Kasse.

So weit, so simpel – sollte man meinen. Doch vielen Kunden schmeckt diese Art des Bestellvorgangs überhaupt nicht. In den sozialen Netzwerken meckern Kunden immer wieder über die SB-Terminals und wünschen sich, sie könnten wie früher an der Kasse bestellen.

Bald nur noch SB-Terminals bei McDonald’s?

Andere Kunden halten dagegen und behaupten, die Bestellung an den Bestell-Schaltern sei wesentlich einfacher. Außerdem würde man den Mitarbeitern dadurch Zeit freischaufeln, die sie zur Zubereitung der Mahlzeiten verwenden könnten. Das führe dazu, dass die Kunden schneller ihr Essen erhalten.

Ein Gerücht, das im Rahmen dieser Diskussionen immer wieder die Runde macht und besonders hitzig diskutiert wird: McDonald’s führe künftig in allen Filialen diese Bestell-Terminals ein, und die Bestellung an der Kasse sei ein für alle Mal Geschichte.

Dazu äußerte sich das Unternehmen nun und teilte mit: „Mit unseren Terminals möchten wir unseren Gästen eine neue, zusätzliche und komfortable Bestellmöglichkeit bieten. Dennoch solltest du natürlich weiterhin auch an der Kasse bestellen und bezahlen können.“