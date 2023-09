McDonald’s eröffnet neue Filiale in Essen – auch Promis sind am Start

In Essen-Karnap empfängt schon bald eine neue McDonald’s-Filiale die hungrigen Gäste. Doch das war noch längst nicht alles! Auch einige prominente Gesichter lassen sich diese Eröffnung nicht entgehen.

McDonald’s: Große Ankündigung in den sozialen Netzwerken

Am Mittwoch, den 27. September, ist es soweit! Die Schnellrestaurant-Kette McDonald’s öffnet ihre Türen nun an seinem neunten Standort in Essen: An der Karnaper Straße 179 im Stadtteil Karnap. Die neue Filiale hat den Besuchern einiges zu bieten und feiert die Eröffnung mit einer ganz besonderen Überraschung, wie die „WAZ“ berichtet.

Marcus Prünte, Franchise-Nehmer der bisher insgesamt acht im Essener Stadtgebiet ansässigen Filialen, verkündet in den sozialen Netzwerken eine große Neuigkeit: „Als Special Guests haben sich Jana Ina Zarella und Giovanni angekündigt.“ Autogramme und Fotos dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Und da wäre sogar noch etwas: „U.a. verlosen wir 3 x Meet & Greet und vieles mehr,“ schreibt Prünte auf seinem Instagram-Account weiter.

Das sind die Dimensionen der neuen Filiale

Über zwei Etagen hinweg und auf einer Fläche von knapp 2.500 Quadratmetern erstreckt sich die neue McDonald’s-Filiale und bietet knapp 100 Gästen Platz. Auch Autofahrer kommen auf ihre Kosten. Auf zwei „McDrive“-Spuren können hungrige Gäste ihr Essen bestellen und anschließend auch direkt abholen. Zusätzlich zu den herkömmlichen Parkplätzen, soll es zudem „zwei Ladesäulen für Elektroautos und -fahrräder“ geben, wie die „WAZ“ berichtet. Das neue Gebäude, das sich ganz in der Nähe der Grenze zu Gelsenkirchen befindet, platziert sich zudem nicht weit entfernt von einem seiner größten Konkurrenten: „Burger King“.

