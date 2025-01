McDonald’s: Kunde öffnet Nugget-Box – ihn trifft der Schlag

Sie gehören zu den beliebtesten Snacks bei McDonald’s: Die Chicken Nuggets – beziehungsweise die Chicken McNuggets, wie der Fast-Food-Riese sie markengetreu nennt. Die panierten Hähnchenfilet-Stückchen gibt es als 6er, 9er oder 20er Pack, mit verschiedenen Dips – oder mittlerweile auch in einer veganen Version auf Pflanzenbasis („McPlant Nuggets“).

Doch als ein McDonald’s-Kunde kürzlich in freudiger Erwartung seine 9er-Box Chicken McNuggets öffnete, traute er seinen Augen nicht. Und nein, es lag nicht – wie man vielleicht vermuten würde – daran, dass die Mitarbeiter das ein oder andere Nugget zu wenig eingepackt hätten. Alle Nuggets waren in der Box. Aber sie sahen nicht so aus wie sonst…

McDonald’s: Werden Nuggets kleiner?

Im Social-Media-Forum „Reddit“ postete der Kunde ein Foto seines Snacks und schrieb dazu: „Bin gestern zu McDonald’s gegangen, habe einige neue, viereckige Nuggets in meinem 9er-Pack gefunden. Beim ersten dachte ich, das sei ein fehlerhaft geformtes Stück, aber dann fand ich zwei davon, und die wurden als vollwertige Exemplare zu den 9 Stück dazugezählt.“

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verwundert stellte er fest: „Die waren auch sehr dünn, nur halb so groß wie ein normales Nugget. Fühlte mich extrem abgezockt.“

Was war da los? Ein kleiner Patzer in der Nugget-Produktion? Oder hat McDonald’s womöglich tatsächlich an Form und Größe der Hähnchensnacks geschraubt? In den Kommentaren werden bereits Vorwürfe laut, McDonald’s kreiere hier seine eigene Version einer Mogelpackung, wie man sie aus dem Supermarkt kennt.

+++ McDonald’s: Kunden verteufeln Kult-Burger – „Niemand mag ihn“ +++

Unsere Redaktion hat daher bei McDonald’s angefragt, um die Sache aufzuklären.

McDonald’s klärt Nugget-Rätsel

Und glücklicherweise kann der Burger-Gigant Entwarnung geben. „Gerne bestätigen wir Ihnen, dass es bei Form und Größe unserer Chicken McNuggets keine Veränderung gegeben hat“, betont das Unternehmen. „Verformte Nuggets werden in der Regel während des Produktionsprozesses selektiert. Sollte ein deformiertes Nuggets dennoch einmal seinen Weg in eines unserer Restaurants finden, so sind unsere Mitarbeiter:innen dazu angehalten, diese ebenfalls auszusortieren.“

Mehr News:

Dieser Bitte kam der Mitarbeiter, der den oben genannten Kunden bediente, wohl offensichtlich nicht nach. Es bleibt die Hoffnung, dass es bei der nächsten Bestellung anders läuft.