McDonald’s: Kunden können es nicht glauben – dieser Trend macht sie fassungslos

Einige Kunden von McDonald’s sind über eine ganz bestimmte Entwicklung beim Fast-Food-Riesen enorm enttäuscht. Dabei geht es um das Produkt-Portfolio des Konzerns und die Kreativität des Unternehmens. Aber der Reihe nach.

In Deutschland strömen viele Menschen seit mehr als 50 Jahren zu McDonald’s. Kaum hatte 1971 in München die erste Filiale in der Bundesrepublik eröffnet, entwickelte die Kette sich zu einem der beliebtesten Schnellrestaurants in Deutschland. Mittlerweile gibt es bereits rund 1.500 Filialen auf deutschem Boden.

McDonald’s mit mangelnder Kreativität?

Für viele Menschen in Deutschland gehören regelmäßige Besuche bei McDonald’s zum Alltag. Doch immer mehr Kunden sind zuletzt von ihren Besuchen enttäuscht gewesen. Sie bemängeln die ihrer Meinung nach fehlende Kreativität des amerikanischen Fast-Food-Konzerns.

In den sozialen Netzwerken lassen die betroffenen Kunden regelmäßig ihrem Unmut freien Lauf. Sie fordern, es solle immer mal wieder neue Burger-Kreationen geben. Gleichzeitig kritisieren sie jene Angebote wie den „Double BigMac“. Dieser enthalte einfach nur die doppelte Portion Fleisch, und diese doppelte Portion könne man ohnehin immer bestellen.

Kunden von McDonald’s wünschen sich ausgefallenere Burger

Vor 10 bis 20 Jahren hätte McDonald’s seine Kunden deutlich häufiger mit ausgefallenen Ideen überrascht, heißt es von einigen Kunden. Sei es der „Nürnburger“ mit seinen Rostbratwürstchen oder der „Shrimps Lemon“ mit seinem Shrimps-Patty – viele Kunden sind sich einig: Früher sei McDonald’s kreativer gewesen.

McDonald’s selbst schaltet sich in die Diskussionen immer wieder mit ein und betont, man wolle seinen Kunden auch in Zukunft weiterhin Abwechslung bieten. Eine gehörige Portion Abwechslung bescherte das Unternehmen seinen Kunden zuletzt, als die Rezeptur einiger Burger-Klassiker verändert wurde.

Doch auch damit zog McDonald's von einigen Kunden große Kritik auf sich.