McDonald’s: Kunden wollen nur Burger kaufen – plötzlich stehen sie vor laufenden Kameras

Wer sich bei McDonald’s Pommes und Burger kaufen möchte, muss sich auf laufende Kameras und Politik-Talk gefasst machen. Ein solches Szenario spielt sich am Dienstag (11. Februar) um 19 Uhr in der Filiale der Mall of Berlin ab. Dort startet die neue „Burger Dialog“-Reihe von McDonald’s Deutschland kurz vor der Bundestagswahl. Vor Ort beantworten die Politiker Philipp Amthor (CDU), Elvan Korkmaz-Emre (SPD) und Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) alle möglichen Fragen der Genration Z.

Mit von der Partie sind zudem die drei Influencer „321maxx“, „marcoxart“ und „helenaclear“. Die Veranstaltung bei McDonald’s findet unter dem Motto „Zukunft und Zusammenhalt in Deutschland“ statt und wird von „WELT“-Journalistin Nele Würzbach moderiert. Was für den ein oder anderen zunächst kurios klingen mag, hat einen tiefgehenden Sinn.

McDonald’s „Burger Dialog“: Das hat es mit dem Gespräch in Berlin auf sich

In einer Pressemitteilung von McDonald’s heißt es, man wolle Menschen durch den „Burger Dialog“ wieder ins Gespräch bringen. Der Grund: Unsere Gesellschaft sei selten so gespalten gewesen wie heute. Zudem ist McDonald’s davon überzeugt, dass sich gerade junge Menschen von der Politik ausgeschlossen fühlen. Das soll sich nun offenbar durch den „Burger Dialog“ ändern.

Auf unterhaltsame Weise wolle man gesellschaftlich relevante Themen auf Augenhöhe behandeln und somit den Dialog fördern. Über das Jahr verteilt finden deshalb Events mit verschiedenen Themenschwerpunkten statt. Interessenten können den „Burger Dialog“ vor Ort oder online mitverfolgen.

„Burger Dialog“ in Berlin: Hier kannst du das Spektakel live verfolgen

Zu dem Event bei McDonald’s kann grundsätzlich jeder gehen. Wer keine Zeit hat sich mit den Politikern auf einen Burger zu treffen oder zu weit weg wohnt, hat eine zweite Option.

Wie sich Philipp Amthor (CDU) und Co. im Fragen-Hagel schlagen, ist in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von McDonald’s zu sehen. „Wir zeigen, dass Teilhabe interessant sein und Spaß machen kann“, sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald’s Deutschland LLC.