McDonald’s: Diebe machen fette Beute – Unternehmen legt jetzt Kopfgeld fest

Die Sirenen heulten und die Blaulichter verwirrten wohl so manchen, als die Polizei zu dieser McDonald’s-Filiale in den frühen Morgenstunden fuhr. Doch wer glaubt, dass die Ordnungshüter nur Hunger hatten und schnell einen Burger und Getränke bestellen wollten, der irrt. Sie waren auf dem Weg zu einem Einsatz.

+++ McDonald’s-Kundin staubt Umsonst-Menü ab – mit dieser Masche +++

Und der hatte es in sich! Inzwischen ermitteln nicht nur die Ordnungshüter, auch der Geschäftsführer der McDonald’s-Filiale will jetzt mithelfen. Er hat ein Kopfgeld ausgesetzt.

McDonald’s: Täter auf der Flucht – Polizei ermittelt

Doch was ist passiert? Am 14. Oktober 2024 sollen bislang unbekannte Täter in der Frühe in das Schnellrestaurant eingebrochen sein. Allerdings nicht um Burger oder gar Kuchen zu stehlen, sondern um einen Tresor aufzuflexen, wie es im Bericht des Polizeipräsidiums Regensburg heißt. Dabei erbeutete sie laut „Bild“ rund 15.000 Euro. Außerdem entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

+++ McDonald’s: Kunden können nicht glauben, was nachts in dieser Filiale passiert +++

Jetzt meldete sich Günther Homm (71), Geschäftsführer der McDonald’s-Filiale in der Max-Planck-Straße in Schwandorf (bei Regensburg) zu Wort. Er erinnerte sich, dass die Schichtleiterin am frühen Morgen gegen 6 Uhr einen verbrannten Geruch wahrgenommen habe. Er berichtete weiter: „Sie rief mich an, ich sagte: ‚Ruf sofort die Polizei‘“.

Geschäftsführer setzt Kopfgeld: 2000 € für sachdienliche Hinweise

„Die Täter waren gut vorbereitet und wussten genau, wo der Tresor war“, betonte der Manager weiter. Doch er will nicht nur die Polizei ermitteln lassen, sondern auch selbst helfen. Jetzt hat er 2000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise auf die Tresorknacker in Aussicht gestellt.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Obendrein können sich Personen, die sich in dieser Zeit in Schwandorf aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, bei der Polizei melden. Und zwar unter der Telefonnummer: 09621/8900.