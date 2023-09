McDonald’s mit Neuerung in Getränkebechern – Kunden sind ahnungslos

Für McDonald’s-Kunden bedeutet es meist etwas Gutes, wenn in den Bechern und Burger-Verpackungen besondere Sticker oder Details aufgedruckt sind. Vor allem um die Weihnachtszeit rum startet McDonald’s auf diese Art immer seine Monopoly-Aktion, bei der Kunden mit Hilfe der Sticker auf Bechern und Verpackungen gratis Shakes und Eis bekommen oder sogar ein Auto oder eine Reise gewinnen können.

Jetzt hat McDonald’s wieder an den Bechern gebastelt und etwas in diese verbaut – doch statt einer aufwendigen Kunden-Aktion merken diese wohl nicht mal etwas von der Änderung.

McDonald’s: Geheime Chips in Mehrwegbechern

McDonald’s hat in den letzten Monaten viel unternommen, um den Konsum seiner Fast Food-Produkte umweltfreundlicher zu gestalten. So wurden die Verpackungen teilweise von Plastik auf Pappe umgestellt, auch Mehrwegverpackungen sollen dem Umweltschutz zugute kommen.

Doch das ist noch nicht alles: Damit die Mehrwegbecher für Eis und Getränke ihren Sinn optimal erfüllen, hat der Fast Food-Riese sogenannte RFID-Chips in einzelne Mehrwegbecher eingebaut. Die Chips ermöglichen via Radiowellen eine Datenübertragung in kurzer Entfernung, wie „Faktastisch“ berichtet. Dadurch lässt sich erkennen, wie oft ein Mehrwegbecher schon benutzt wurde und ob sich noch genügend Nachschub in einer McDonald’s-Filiale befindet. Auch verloren gegangene Becher oder solche, die fälschlicherweise im Müll gelandet sind, können so wieder gefunden werden.

McDonald’s: Änderung bald in allen Filialen

Laut einer McDonald’s-Sprecherin sollen die Chips aber noch mehr können. „Aktuell erarbeiten wir hierfür gemeinsam mit unseren Partnern, welche Möglichkeiten diese Technologie bietet und vor allem welche Vorteile sie für die Restaurants, unsere Gäste und natürlich auch die Umwelt bringen kann“, wird diese von „Faktastisch“ zitiert.

Aktuell befindet sich das System mit den RFID-Chips noch in einer Testphase, langfristig sollen sie aber in Bechern in allen Filialen in Deutschland zum Einsatz kommen.