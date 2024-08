McDonald’s mit großer Änderung in Filialen – „Das ist doch irre“

Mit rund 1.400 Filialen in Deutschland ist McDonald’s aus der deutschen Gastronomielandschaft nicht mehr wegzudenken. Seit Jahrzehnten versorgt die Fast-Food-Kette Menschen an der Autobahn mit einer schnellen Mahlzeit oder in den Städten Partygänger mit einem nächtlichen Snack. Auch der Drive-In ist eine beliebte Möglichkeit, schnell etwas zu essen.

Wer in einer ländlichen Region wohnt, muss dafür aber unter Umständen ziemlich weit fahren. Das könnte sich bald ändern. Der US-Konzern will massiv investieren und sein Filialnetz enorm ausbauen. Auch weitere Änderungen sind geplant.

McDonald’s: 500 neue Filialen!

Der Fast-Food-Riese hat eine ordentliche Kampfansage losgelassen, die die Kunden schon bald zu spüren bekommen dürften. Mehrere hundert neue Filialen sollen in Deutschland entstehen! „Wir werden in den nächsten Jahren rund 500 neue Restaurants eröffnen“, sagte Deutschland-Chef Mario Federico dem „Focus“. Dafür ist auch ein ordentliches Budget eingeplant. Ganze drei Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren in den Aus- und Umbau der Schnellrestaurants investiert werden. Der Fokus liegt dabei zum einen auf der Erschließung neuer Standorte, zum anderen auf der Modernisierung bestehender Restaurants.

Doch damit nicht genug. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin erklärte der Konzern, zusätzlich in grüne Energie durch Photovoltaik investieren zu wollen. Auch beim McDrive ist ein Kracher geplant: Für die Kunden mit Auto könnte sich bald einiges ändern, denn McDonald’s plant zweispurige Drive-Ins. Und die 500 neuen Filialen brauchen natürlich auch Mitarbeiter, die den Laden am Laufen halten. Deshalb wird das Personal deutlich aufgestockt. In den nächsten zehn Jahren sollen insgesamt 35.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden.

500 neue Filialen in den nächsten Jahren sind schon eine Hausnummer. Gut möglich, dass davon auch der eine oder andere Fastfood-Fan profitiert, der bisher noch keine McDonald’s-Filiale in seiner Nähe hat! Allerdings kann das alles noch eine kleine Weile dauern. Der Deutschland-Chef der Kette kritisierte gegenüber „Focus“ die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Allein die Modernisierung einer Filiale dauere dank der Bürokratie manchmal mindestens ein halbes Jahr. „Das ist doch irre“, so der Deutschland-Chef genervt.