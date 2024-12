Mann holte 3.600 Euro am Geldautomaten – dann folgte für ihn ein fieser Horror

So langsam, aber sicher neigt sich das Jahr 2024 dem Ende zu – Zeit also, einen Blick zurückzuwerfen. Welche Geschichten haben uns in den letzten zwölf Monaten bewegt? Es war unter anderem das Schicksal eines Mannes aus den USA, den nach dem Geldabheben ein echter Schock ereilte.

Immer mehr Menschen zahlen ihre Einkäufe mit der Karte – andere wiederum schwören auf das gute alte Bargeld. Mittlerweile kann man in Deutschland eigentlich überall mit der Karte zahlen. In einigen Lokalen oder kleinen Geschäften jedoch wiederum wird nur Bargeld akzeptiert. Deswegen kann es eigentlich nie verkehrt sein, wenn man jederzeit etwas Bargeld griffbereit hat.

++ Weihnachten 2024: Wie dreist! Üble Masche im Umlauf – sie könnte dich ein Vermögen kosten ++

Unaufmerksamkeit mit widerlichen Folgen

Während in Deutschland zahlreiche Menschen immer noch nach dem Motto „Nur Bares ist Wahres“ leben, sind in anderen Ländern – wie beispielsweise den USA – Zahlungen mit Bargeld eher eine Seltenheit. Doch manchmal werden auch dort Scheine ausgezahlt.

Clayton, aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania, hob am Automaten satte 4.000 US-Dollar ab – umgerechnet sind das etwa 3.600 Euro. Jede Menge Kohle also. Doch als der Mann das Geld zu Hause abstellte und einen Moment nicht hinsah, begann der Horror. Seine Unaufmerksamkeit hatte ekelhafte Folgen.

Hund frisst Bargeld vom Tisch – kein Scherz!

Clayton lebte gemeinsam mit seiner Frau Carrie zusammen. Bei ihnen wohnte auch Goldendoodle Cecil, wie „RND“ berichtet. Bislang war der Hund stets ein treuer Begleiter, immer brav und immer lieb. Doch das änderte sich schlagartig. Das Bargeld auf dem Tisch sah wohl einfach zum Anbeißen aus.

Wirklich jetzt? Aber ja, Goldendoodle Cecil verspeiste die 4.000 Dollar genüsslich. Zurück blieben nur Fetzen von zerrissenen Geldscheinen. Für Herrchen Clayton und Frauchen Carrie ein absoluter Alptraum.

+++Aldi und Lidl warnen ihre Kunden – Deutsche können nicht glauben, was sie hören+++

Paar untersucht Kot seines Hundes

Jetzt begann die ekelhafte Tortur: Das Paar griff sich jeden Kothaufen seines Hundes, untersuchte sie auf Geldscheine beziehungsweise den Überbleibseln. Diese wurden dann sorgfältig gesäubert und zusammengefügt – „um zu sehen, was die Bank uns ersetzen würde“, erzählte Carrie auf Instagram.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und das Paar hatte tatsächlich Glück im Unglück: Von den 4.000 Dollar konnten unfassbare 3.550 Dollar wieder aus Cecils Haufen „befreit“ werden! Was für ein Happy End.