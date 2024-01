Mann schaut sich Security-Aufnahmen an – dann sieht er obszöne Szenen

Das ist wohl einfach die volle Dosis Natur…

Ein Mann in Kalifornien hatte genug vom Stadtleben und wollte in die Natur ziehen. Sein Ziel: eine Hütte in den Bergen, mitten im Wald. Doch er ahnte nicht, was er dort beim Blick aus dem Fenster zu Gesicht bekommen sollte…

+++ Mann hebt mehr als 3.600 Euro Bargeld ab – was dann passiert, ist ein ekelhafter Albtraum +++

Mann zieht in einsame Waldhütte

Es klingt wie die pure Idylle für jeden Naturliebhaber. Eine eigene Hütte, mitten im Wald – fernab vom Lärm der Großstadt. Eins sein mit Flora und Fauna. Das war der Plan eines US-Amerikaners in Kalifornien, als er sich eine solche Unterkunft kaufte.

Eine Sache, die dabei fast wie ein Bonus-Argument klingt: Die Hütte war vor dem Kauf zwei Jahre lang unbewohnt, wie „Bild“ berichtet. Die Tiere im Wald hatten dadurch genug Zeit, um das Grundstück als ungefährlich einzustufen – und streifen nun völlig unbesorgt vor der Haustür des neuen Hüttenbesitzers umher.

Doch bei einem dieser tierischen Besuche hat sich nun eine äußerst kuriose, gar obszöne Szene zugetragen.

Kuriose Szene vor Waldhütte

Auf TikTok ist ein Video zu sehen, das eine der Sicherheitskameras an der Waldhütte aufgezeichnet hat. Vor dem Haus streifen einige Hirsche und Rehe sorglos umher – eines der Tiere bewegt sich allerdings nicht. Warum? Es ist eine Reh-Statue, die nur zu Deko-Zwecken auf dem Grundstück steht. Einem der ralligen Hirsche war das jedoch völlig egal.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie in dem Video zu sehen ist, beschnuppert der Hirsch die Reh-Statue vorsichtig – nur um dann zu versuchen, sie von hinten zu besteigen. Als das – aus nachvollziehbaren Gründen – nicht funktioniert, lässt er irritiert von ihr ab. Unterlegt wird die Szene passend mit Marvin Gayes „Let’s Get It On“.

Mehr News:

Auch die Nutzer in den Kommentaren können über diesen Anblick nur den Kopf schütteln. „Nicht der schlauste Bock“, schreibt ein amüsierter User. „Er muss es dieses Jahr mit den Damen besonders schwer haben.“