Mallorca steuert auf Hitze-Kollaps zu – selbst Experte baff: „Schon heftig“

Na klar, im Urlaub auf Mallorca wünschen sich Touristen die volle Ladung Sonne. Vor allem, nachdem der Sommer in Deutschland immer wieder ins Stocken gerät. Doch ab Montag (29. Juli) werden auf den Baleareninseln schwindelerregende Temperaturen erreicht.

Der spanische Wetterdienst hat für die kommende Woche eine Hitze-Warnung ausgerufen, denn Mallorca erreicht die erste Hitzewelle des Jahres. An mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen werden über 39 Grad erreicht – aber auch die 40-Grad-Marke könnte geknackt werden.

Mallorca wird von Hitzewelle überrollt

Für Montag hat Aemet für den Süden und die Inselmitte die Warnstufe Orange ausgesprochen. „Die Region rund um Palma de Mallorca, da haben wir durch die Bank bis Freitag bis zu 38 Grad – das ist schon heftig. Im Landesinneren kann es da auch mal bis auf 40 Grad hochgehen, wenn es an der Landesküste schon so heiß ist“, so die Prognose von Wettermeteorologe Dominik Jung. Vor allem zwischen 13 und 19 Uhr sollten Menschen die Sonne lieber meiden.

An dieser Stelle sollten Urlauber und Einheimische auch auf die üblichen Hilfsmittel wie Sonnencreme, Mützen und Sonnenschirme nicht verzichten. Körperliche Anstrengungen in der prallen Mittagshitze wie Fahrradtouren oder Wanderungen könnten hier schnell zur Belastungsprobe werden. Der Experte rät auf jeden Fall, genug Wasser einzupacken.

HIER wird es über 40 Grad heiß

Die heißesten Tage erwartet Dominik Jung am Dienstag und Mittwoch. Am Dienstag gilt die Warnstufe Orange nur noch für die Inselmitte. In Ince werden bis zu 41 Grad erwartet, die Höchsttemperaturen für Palma liegen drei Grad unter dem Wert. Derartige Temperaturen können jedoch auch durchaus größere Gefahren bedeuten. „Zudem ist das Wetter sehr trocken, was die Waldbrandgefahr natürlich erhöht“, so die Warnung.

An den Küstenorten, wie zum Beispiel auch am Ballermann, kann eine leichte Wind zwischendurch für etwas Erfrischung sorgen. Ein Abstecher ins Meer tut bei der Hitze sicherlich ebenfalls gut, auch wenn die Wassertemperatur um die 28 Grad misst. Am Wochenende sinken die Temperaturen, auch wenn von Abkühlung bei immerhin noch 33 Grad wohl kaum die Rede sein kann.