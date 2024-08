Mallorca: Neues Verbot an beliebtem Strand – Besucher müssen jetzt stark sein

Sowohl die Urlauber als auch die Einheimischen auf Mallorca lieben die Insel für das gute Wetter und ihre traumhaft schöne Natur. Womit Mallorca hierbei besonders gut punkten kann, sind die vielen wunderschönen Buchten mit ihrem kristallklaren Wasser. Während ein paar von ihnen überhaupt nur vom Meer aus erreichbar sind, sind die meisten jedoch gut von Land aus zugänglich.

Sehr viele Menschen nutzen für den Weg zur Bucht gerne das Auto, denn auf der Insel ist dieses auf jeden Fall das komfortabelste Fortbewegungsmittel. Doch an einem beliebten Strand auf Mallorca ist nun Schluss damit!

Mallorca: Schlussstrich an beliebter Bucht

Wer in Zukunft die Bucht von S’Algar in Portocolom im Osten der Insel besuchen möchte, wird es mit der Parkplatzsuche sehr schwer haben. Denn der große Parkplatz direkt vor der Bucht gehört seit dem 5. August der Vergangenheit an. Ab sofort versperrt eine massive Steinbarriere den Zugang für Wohnmobile und Autos. Besucher, die hier mit dem Wagen anreisen, werden diesen in einiger Entfernung parken können, wenn sie denn einen Parkplatz finden. Auf Mallorca herrscht gerade in der Hochsaison akuter Mangel an Parkplätzen.

Doch auch die Alternative – eine Anreise mit dem Bus, ist nicht gerade leicht. Im Sommer sind diese auf Mallorca nicht selten überfüllt. Des Öfteren werden die Wartenden an der Bushaltestelle stehen gelassen und bis der nächste kommt, kann es auch gerne einmal dauern. Zudem muss man, um zur Bucht von S’Algar zu gelangen, 17 Minuten von der Bushaltestelle in Portocolom zu Fuß gehen.

Reaktion auf Massentourismus

Es bleibt auch noch der Weg mit dem Fahrrad. Doch bei der teils brütenden Hitze auf Mallorca kann all das zu einem schwierigen und anstrengenden Unterfangen werden. Fest steht, dass eine entspannte Anreise mit dem Auto und einem Parkplatz direkt vor dem Strand hier nicht mehr möglich sein werden und Besucher sich den Genuss der Bucht regelrecht erarbeiten müssen.

Die zuständige Gemeinde Felanitx reagiert mit dieser Entscheidung auf jahrelange Forderungen von Anwohnern und Umweltschützern. Die Bucht ächzt seit Jahren unter den Konsequenzen des immer mehr werdenden Massentourismus auf Mallorca. Mit dieser Entscheidung will man hier die Natur und das empfindliche Ökosystem mehr schützen.