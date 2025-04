Mallorca-Urlauber müssen aufpassen – dieses Verhalten leert die Reisekasse direkt

Mallorca zählt zu den liebsten Urlaubsinseln der Deutschen. Kein Wunder, wird es auch immer wieder liebevoll das „17. Bundesland“ genannt. Besonders junge Menschen reisen gern auf die Insel, um dort einen unvergesslichen Party-Urlaub zu erleben.

Denn der Ballermann ist schon seit Jahren ein Ort, der Jung und Alt zum Feiern anzieht. Doch gegen diesen Party-Tourismus greift die Insel mehr und mehr durch. Und tatsächlich: Machen Urlauber diese Dinge, kann es richtig teuer werden!

Mallorca: Hier drohen hohe Strafen!

Trotz all des Spaßes müssen sich Touristen auf Mallorca an einige Regeln halten. „Bild“ hat mal ein paar Vergehen und ihre Strafen aufgelistet. Zuallererst ist es auf der beliebten Insel nicht gern gesehen, wenn etwas vermüllt oder gar beschädigt wird. So werden Umweltvergehen und Vandalismus mit einer Strafe von bis zu 3.000 Euro bestraft.

Ebenfalls unnötig wie eklig, ist auch das Entleeren jeglicher Körperflüssigkeiten in der Öffentlichkeit. Sei es das Wildpinkeln, Spucken oder Erbrechen – hat man sich und seinen Magen nicht unter Kontrolle, kann es schnell ganz schön teuer werden. So gilt zum Beispiel das Wildpinkeln als schwerer Verstoß und kann mit einer Strafe von bis zu 3.000 Euro geahndet werden.

Bei den anderen beiden Vergehen handle es sich lediglich um eine Verunreinigung öffentlicher Bereiche und wird als leichter Verstoß eingestuft. Wenn man erwischt wird, muss man mit einer Strafe von bis zu 750 Euro rechnen.

Bis zu 30.000 Euro Strafe bei dieser Tat

Ebenfalls schon viel auf Mallorca gesehen: Party-Gänger, die ihren Rausch auf der Straße ausschlafen. Wird man hierbei erwischt, muss man bis zu 1.500 Euro Strafe zahlen. Auch das Trinken in der Öffentlichkeit ist untersagt. Während ein Strandbier noch okay sein wird, sieht es beim Wegbier schon anders aus. Hier muss man bis zu 1.500 Euro Bußgeld zahlen.

Trinkgelage – also Gruppen von mehr als zehn Personen – werden ebenfalls kritisch beäugt. Fällt man hier unangenehm auf, kann einem das schon mal bis zu 3.000 Euro kosten.

Halten sich Urlauber im Club nicht an die Regeln, werden sie rigoros vor die Tür gesetzt. Bei schweren Vorfällen oder Verstößen droht oftmals sogar Hausverbot. Auch die Ruhestörung ist ein großes Thema auf Mallorca. So wird zu laute Musik oftmals mit bis zu 750 Euro geahndet. Grölend nachts durch die Straßen ziehen, sollte man hingegen lieber lassen – das kann einen bis zu 1.500 Euro kosten.

Bei illegalen Strand- oder Finca-Partys kann die Strafe auch schon mal bis zu 30.000 Euro hoch sein.