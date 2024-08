Mallorca: Toter Tourist aus Meer gezogen – drei Männer versuchten, sein Leben zu retten

Auf Mallorca kam es am Samstagabend (3. August) an der Playa de Palma zu einem tragischen Todesunglück. Während die Sonne über dem Meer langsam unterging, heulten an der Promenade plötzlich die Sirenen auf.

Gegen 20.30 Uhr war kurz vor dem Beach-Club am Balenario 1 auf einmal der Abschnitt zum Strand gesperrt. An der Straße parkten mehrere Streifen- und Krankenwagen. Nach wenigen Sekunden war klar: Hier kämpfen Rettungskräfte gerade um das Leben eines Mannes.

Mallorca: 80-Jähriger tot aus Meer gezogen

Rettungskräfte versuchten mehr, als 30 Minuten den Mann wiederzubeleben. Kurz darauf mussten sie aufgeben, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Gegenüber unserer Redaktion erklärte ein Sprecher der Policia Nacional, dass es sich bei dem Toten um einen 80-jährigen Luxemburger handle.

Der verstorbene Tourist war mit seiner Familie im Urlaub auf Mallorca. Nach ersten Erkenntnissen ist er im Meer schwimmen gegangen und hat sich plötzlich unwohl gefühlt. Die genaue Todesursache ist noch unklar.

Ersthelfer berichten von dramatischen Szenen

Vor Ort konnte diese Redaktion noch mit den drei Urlaubern aus Österreich sprechen, die den Mann aus dem Wasser gezogen haben. „Wir haben ihn gegen 19.45 Uhr entdeckt und dachten erst, dass es eine Boje sei. Als wir aber erkannt haben, dass es sich um einen Menschen handelt, sind wir sofort hereingesprungen“, berichten die drei Ersthelfer, die namentlich nicht genannt werden möchten.

Der Schock ist ihnen ins Gesicht geschrieben. „Er war schon ganz blau. Wir haben noch versucht ihn zu reanimieren, doch kurze Zeit später kam ein Sanitäter, der zufällig da war und hat uns abgelöst.“ Einige Minuten später trafen auch die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt ein. Doch alle Bemühungen waren vergebens, der Mann verstarb noch vor Ort.