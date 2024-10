Mallorca: Urlauber stehen in Palma an der Bushaltestelle – DAS haben sie noch nie gesehen

Ob Ballermann oder eine der vielen Küstenregionen: Mallorca ist gerade bei deutschen Urlaubern beliebt. Das zeigte sich auch in diesem Jahr mal wieder an den hohen Passagierzahlen am Insel-Flughafen, die hier im September ein neues Rekordhoch erreichten (mehr Infos dazu hier >>>).

Für viele darf dabei auch ein Besuch in der Insel-Hauptstadt Palma nicht fehlen. Doch wer hier mit dem Bus in der Mallorca-Stadt unterwegs ist, reibt sich immer wieder ungläubig die Augen. Schuld sind die lila Haltestellen.

Mallorca: DAS steckt hinter den lila Haltestellen

Dass die Buslinien mit Farben unterschieden werden, ist auf Mallorca keine Seltenheit. Doch immer wieder stoßen Urlauber auf die violetten Haltestellen in Palma – und die sind nicht für alle Busreisenden gedacht.

Sie haben einen traurigen Hintergrund. Denn Palma de Mallorca hat die besonderen Haltestellen für Frauen eingerichtet. Demnach halten die Nachtbusse aller vier Linien in der Hauptstadt auf Wunsch von Passagierinnen auch außerhalb der vorgesehenen Haltestellen. Dafür müssen Frauen dem Busfahrer beim Einsteigen nur sagen, wo genau sie aussteigen müssen. Doch die Sache hat einen Haken.

In der Mallorca-Hauptstadt Palma sind zahlreiche lila Bushaltestellen zu finden. Foto: Laura Merz/Der Westen

Frauen auf Mallorca in Gefahr?

Denn der gewünschte Halt muss auf der Strecke der Buslinie liegen, so etwa zwischen zwei Haltestellen. Frauen sollen damit einen kürzeren und sichereren Weg nach Hause haben. Denn gerade das weibliche Geschlecht sieht sich in Palma de Mallorca immer wieder mit Angriffen konfrontiert – vor allem bei Nacht! Seit März 2022 gibt es die besonderen Frauen-Bushaltestellen.

Die Nachtbusse in Palma fahren nur freitags, samstags und in den Nächten vor Feiertagen von 23.30 bis 6.30 Uhr. Ob der Service auch für Touristinnen funktioniert oder nur von Einheimischen genutzt werden kann, ist nicht bekannt.