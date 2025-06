Mallorca: Nichts los am Ballermann? Wirte schlagen Alarm – „Miserabel“

Jetzt schlagen sogar die Wirte am Ballermann Alarm! Viele Urlauber reisen oft und gern nach Mallorca, wollen die Seele baumeln lassen, das schöne Wetter genießen und sich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Oder eben einfach Alkohol trinken. Was sich liest, wie das Einnahme-Paradies für Gastronomen vor Ort, ist eine große Illusion. Kein Witz: Am Ballermann ist aus Sicht der Wirte enttäuschend wenig los!

Wie die Unternehmerverbände selbst mitteilen, habe man im Vergleich zum Mai 2024 in diesem Jahr zweistellige Rückgänge bei Besuchen in Bars und Restaurants verzeichnet. Das Fazit der Gastronomen auf Mallorca hat es in sich: Die Bilanz sei bislang „miserabel“!

Mallorca: Nichts los am Ballermann? Wirte schlagen Alarm

Die Unternehmer selbst sehen zwei Hauptgründe für den schwachen Start in die Ballermann-Saison: Zum einen liege es am Wetter, das sich vor allem zu Beginn des Monats mit viel Wind und Regen bemerkbar machte. Schwerer wiege aber die Änderung der Konsumgewohnheiten von Touristen.

Die hätten nämlich ein immer kleiner werdendes Budget, weil Unterkünfte und Flüge teurer geworden sind. Die Folge: Vor Ort halten sie sich zurück, sind bereit, selbst zu kochen oder günstiges Essen aus Supermärkten und Imbissen zu kaufen statt in Restaurants.

Geschäfte laufen „miserabel“

Laut Cesar Amable, Präsident des Verbands „PIMEM-Restauracio“, seien fast alle der wichtigsten Touristengebiete vom lahmenden Umsatz betroffen: von der Playa oder dem Zentrum von Palma bis zu den Orten Magaluf, Alcúdia, Sa Coma und Can Picafort.

Der Einbruch im Vergleich zu 2024 ist auch deshalb eklatant, weil das letzte Jahr selbst als eher schwaches Jahr für Gastronomen galt. Der Juni werde „sehr aufschlussreich“ und wohl wegweisend dafür sein, wie die Urlaubssaison auf Mallorca letztlich weitergehen wird.