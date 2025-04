Mallorca-Urlauber kehren nach Deutschland zurück – plötzlich erhalten sie einen beunruhigenden Brief

Mallorca ist bei vielen Urlaubern ziemlich beliebt. Das liegt nicht nur an der Party-Möglichkeit am Ballermann, sondern auch an der Natur und den historischen Sehenswürdigkeiten.

Um alles zu erkunden, mieten sich viele Urlauber vor Ort ein Auto. Genau das hat auch eine Familie aus Deutschland während ihres Aufenthalts auf Mallorca gemacht und erhielt, als sie wieder zu Hause war, einen beunruhigenden Brief.

Urlaub auf Mallorca: Brief entpuppt sich als Betrug

Nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ haben sich Nicole Welzel und ihr Mann auf Mallorca einen Mietwagen des Anbieters Goldcar gemietet. Als sie wieder in Deutschland waren, erhielten sie einen Strafzettel von der DGT. Ihnen wurde vorgeworfen, sie seien zu schnell gefahren: 76 km/h, wo bloß 50 km/h erlaubt waren. Deshalb sollen sie 200 Euro Bußgeld zahlen.

+++ Passend dazu: Urlaub auf Mallorca: Ekel-Tiere übernehmen Strand – Touristen wird ganz anders +++

Das Kuriose: Sie haben das Auto auf Mallorca an dem Tag gar nicht genutzt. Daraufhin informierten sie sich genauer und stellten fest: Es handelt sich um Betrug. Zwar waren Daten wie Ausweisnummer und Führerscheinnummer korrekt. Dennoch stimmten andere Details wie der Straßenname nicht. Die Straße auf dem Brief existiert auf der Insel überhaupt nicht. Ein weiteres Indiz: Das verschwommene Foto.

+++ Auch interessant: Urlaub auf Mallorca hochgefährlich – Monsterwellen nehmen Kurs auf Küste +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieser Betrug ist kein Einzelfall

Nicole Welzel machte sich nach dem beunruhigenden Brief im Netz auf die Suche und stellte nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ schnell fest: Dieser Betrug ist kein Einzelfall, denn auch andere Goldcar-Kunden bekamen einen solch einen Brief und teilten ihre Erfahrungen im Netz.

Hier mehr lesen:

Die Verkehrsbehörde DGT riet der Familie ab, die 200 Euro Bußgeld zu bezahlen. Wer dieses Jahr auf Mallorca Urlaub macht und danach ebenfalls einen beunruhigenden Brief erhält, sollte im Anschluss ebenfalls wachsam sein!