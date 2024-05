Mallorca: Barbesitzer macht Touristin betrunken – und vergewaltigt die 19-Jährige

Furchtbarer Übergriff auf Mallorca!

Jedes Jahr strömen Touristen aus ganz Europa auf die Sonneninsel, um dort eine feuchtfröhliche und unbeschwerte Zeit zu haben. Doch für eine 19-jährige Touristin aus England endete ein Abend in einer Bar in einem absoluten Albtraum.

Mallorca: Barbesitzer füllt 19-Jährige ab

Erst machte er sie betrunken, dann verging er sich an ihr. Ein Barbetreiber in S’Illot im Norden von Mallorca verfolgte einen perfiden Plan, als eine 19-jährige Touristin aus England in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Mai) gegen 4 Uhr morgens sein Lokal betrat.

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, gab der Mann der Engländerin zunächst einige alkoholische Getränke aus, bis sie offensichtlich betrunken war. Dann führte er die Frau gemeinsam mit zwei Freunden von ihm in einen Lagerraum – dort schlug das Trio der Betrunkenen vor, Sex zu haben. Die lehnte jedoch ab und flüchtete durch die Hintertür des Lagers auf die Straße.

Mallorca: Männer sahen bei Vergewaltigung zu

Gegenüber der Cuardia Zivil, also der Kriminalpolizei auf Mallorca, gab die Engländerin an, dass sie anschließend von den drei Männern verfolgt worden sei. Als sie die junge Frau schließlich eingeholt hatten, sollen sie sie zu einem abgelegenen Teil der Straße gebracht haben, wo der Barmanager sie vergewaltigt haben soll.

Die beiden Freunde des Mannes waren nicht an der Tat beteiligt, sollen bei dem Sexualverbrechen aber zugesehen und nichts unternommen haben.

Wie das „Mallorca Magazin“ weiß, konnte der spanische Hauptverdächtige einige Stunden später von den Polizeibeamten auf Mallorca festgenommen werden. Die Fahndung nach seinen beiden Freunden, die als Mittäter angeklagt werden könnten, läuft noch – bisher ist ihre Identität unklar. Der Barbetreiber dagegen beteuert seine Unschuld, bestreitet demnach grundsätzlich, sich der britischen Touristin aufgedrängt zu haben.