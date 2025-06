Mallorca: Neues Angebot ab Mitte Juni – Urlauber haben Grund zur Freude

Die Sonneninsel Mallorca ist für viele der Inbegriff von Sommer, Strand und Erholung. Doch wer im Urlaub mehr erleben möchte als nur das Hotelbuffet und die Liege am Pool, der merkt schnell: Ohne Auto ist man auf der Insel nicht immer gut unterwegs. Denn die Wege zwischen den Hotspots können sich ganz schön ziehen – vor allem in der Hauptsaison.

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle, die auch im Urlaub mobil bleiben möchten: Eine neue Express-Busverbindung sorgt ab sofort für Tempo auf der Insel.

Mallorca: Neue Express-Linie fährt ab dem 11. Juni

Ab Mittwoch, 11. Juni, startet die neue Express-Buslinie 411e der rot-gelben TIB-Busse (Transports de les Illes Balears). Sie verbindet Cala Ratjada direkt mit der Inselhauptstadt Palma de Mallorca – und spart dabei ordentlich Zeit: Pro Fahrt soll die Reise rund 30 Minuten schneller gehen als bisher, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Doch nicht nur Cala Ratjada profitiert: Auch Capdepera, Artà und Sant Llorenç werden mit dieser neuen Direktverbindung an Palma angebunden. Acht Fahrten täglich sollen die Strecke bedienen – eine echte Erleichterung für Urlauber und Pendler gleichermaßen.

Auch auf anderen Strecken wird geschraubt: Die bestehende Buslinie 411 (Cala Ratjada – Manacor) wird zum selben Datum ausgeweitet und startet ab dem 11. Juni bereits um 5.40 Uhr morgens ab Manacor. Das dürfte vor allem Berufspendler freuen, die bislang auf umständliche Verbindungen oder lange Wartezeiten angewiesen waren.

Busse sollen während der Hauptsaison fahren

Und damit noch immer nicht genug: Ebenfalls im Juni soll eine weitere Express-Linie an den Start gehen. Dann will die TIB eine Direktverbindung zwischen Cala d’Or im Osten Mallorcas und Palma anbieten. Geplant ist, dass beide Schnellbuslinien künftig von April bis Oktober – also während der gesamten Hauptsaison – verkehren.

Gerade für Urlauber, die Ausflüge abseits der Hotelanlage planen oder einen Städtetrip nach Palma machen wollen, sind die rot-gelben Überlandbusse eine beliebte Alternative zum Mietwagen: keine nervige Parkplatzsuche, keine Spritkosten, kein Stress mit spanischem Verkehr. Stattdessen: Einsteigen, zurücklehnen, ankommen – jetzt sogar deutlich schneller.

Mit der neuen Express-Linie zwischen Cala Ratjada und Palma wird das Inselhopping per Bus ein gutes Stück komfortabler – schneller, direkter, entspannter. Und wer im Sommer Mallorca erkundet, freut sich bekanntlich über jede Minute mehr am Ziel.