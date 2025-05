Mallorca: Chefin von Kult-Bar in Cala Ratjada hört auf – „Ende einer Ära“

Jahr für Jahr zieht es unzählige Urlauber nach Mallorca. Und auch Cala Ratjada zählt zu den beliebtesten Küstenorten der Insel, denn hier kann nicht nur an malerischen Stränden entspannt, sondern auch das Nachtleben in vollen Zügen genießen. Bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert, getanzt und gelacht.

Besonders prägend für die Szene sind die Kult-Bars, die das Nachtleben des Ortes seit vielen Jahren mitgestalten – darunter auch das CasaNova, eine feste Größe im Zentrum des Geschehens. Doch selbst in den kultigsten Bars kommt es mal zu einem Wandel – so auch jetzt im CasaNova, einem der bekanntesten Lokale des Ortes.

Nach vielen Jahren verabschiedet sich Barchefin Sarah von ihrem Posten und schlägt ein neues Kapitel auf.

Mallorca: So geht es mit der Kult-Bar in Cala Ratjada weiter

Sarah startete mit 22 Jahren im CasaNova – mittlerweile ist sie 35. Insgesamt 14 Jahre lang war sie Teil des Nachtlebens, viele davon als prägendes Gesicht und Chefin der Bar. In einem emotionalen Facebook-Video erklärte sie jetzt ihren Abschied: „Es ist das Ende einer Ära. Das CasaNova geht weiter – nur halt ohne mich.“ Damit ist klar: Die Bar bleibt bestehen – aber künftig ohne sie in leitender Rolle.

Noch ist jedoch nicht endgültig Schluss. Bis zum Saisonende am 8. Oktober wird Sarah weiterhin im CasaNova präsent sein. „Noch ist es nicht vorbei“, betont sie im Video und fügt hinzu: „Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt, den ich noch aus den letzten Jahren kenne.“

Viele langjährige Besucher verabschieden sich

Die Reaktionen ihrer Gäste und Wegbegleiter ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Kommentare voller Dankbarkeit und persönlicher Erinnerungen. „Ich komme noch mal vorbei, um dich ganz fest zu drücken“, schreibt ein scheinbar langjähriger Besucher. Ein anderer bedankt sich bei ihr: „Danke für die schönen Jahre.“

Das CasaNova gilt als eine der Kultadressen in Cala Ratjada – ein Treffpunkt für Urlauber, Stammgäste und Nachtschwärmer. Mit Sarahs Abschied endet nun eine Ära, die viele Gäste über Jahre hinweg begleitet hat. Was Sarah nach ihrem Abschied plant, bleibt offen. Klar ist aber: Für viele Stammgäste und Mitarbeitende wird die Bar nie mehr ganz so sein wie früher.