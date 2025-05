Hilferuf aus dem Inselparadies! Mallorca gehört für viele Deutsche fest ins Sommer-Inventar, wenn es um Urlaub geht. Einige kehren mehrmals im Jahr auf die Balearen-Insel zurück, verbringen hier ihren Ruhestand oder eben einfach nur den Sommer. Was aber dieses deutsche Ehepaar durchmacht, ist in Worte kaum zu fassen.

Es war am frühen Abend des 15. Mai, als Constanze Grüter an der Playa spazieren ging. Was danach passiert, ist nicht klar. Klar ist aber: Constanze wird im Urlaub auf Mallorca von einem Unbekannten mit einem Auto angefahren, erleidet schwere Verletzungen – und kann sich an nichts mehr erinnern.

Urlaub auf Mallorca: Deutsche hat schweren Unfall – und erinnert sich an nichts

Jetzt bittet ihr Ehemann Jürgen verzweifelt Zeugen, sich bei ihm zu melden, um den flüchtigen Unfallverursacher doch noch ermitteln zu können. Auf Facebook teilt Jürgen in einer Mallorca-Gruppe ein Foto seiner Constanze aus dem Krankenhaus. Er fragt direkt: „Wer hat den Unfall meiner Frau am 15. Mai gegen 17 Uhr in Paguera am Kreisel bei Eroski gesehen? Meine Frau erlebt eine Amnesie, hat keinerlei Erinnerung an den Unfall.“

Und weiter: „Als sie zu mir nach Hause gebracht wurde, habe ich sie sofort ins Krankenhaus gefahren. Dort stellte man schwerste Verletzungen fest. Neben der Platzwunde am Hinterkopf und am linken Ellbogen waren Hautabschürfungen und Blutergüsse am rechten und am linken Bein. Sie hat fünf gebrochene Rippen und einen gebrochenen Lendenwirbel.“

Constanze Grüter liegt verletzt im Krankenhaus. Was genau passierte mit ihr im Urlaub auf Mallorca? Foto: Privat

Ehemann sucht verzweifelt nach Zeugen

Bis heute habe man von der Polizei kein Protokoll erhalten, deshalb sucht das Paar jetzt dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Der Facebook-Aufruf wird von anderen Urlaubern fleißig geteilt. Viele reagieren schockiert auf den Vorfall. Einer schreibt: „Um diese Uhrzeit sind eine Menge Leute unterwegs. Da wird es viele Zeugen geben müssen.“

Constanze selbst ist bereits auf dem Weg der Besserung. Bleibt jetzt zu hoffen, dass sich Zeugen melden – damit Jürgen und Constanze endlich Gewissheit haben können, dass der feige Fluchtfahrer gefunden wird…