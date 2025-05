Mallorca: Nach Aufstieg – MSV-Fans feiern am Ballermann

Hinter den Fans des MSV liegt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem Jahr in der vierten Liga ist es der Mannschaft aus Duisburg in dieser Saison der Aufstieg gelungen. Nach der Aufstiegsparty am Rathaus geht es für einige Spieler und Anhänger dann nach Mallorca.

Am Ballermann wurde gesungen und gefeiert, was das Zeug hält. Hunderte MSV-Fans reisten gemeinsam mit zahlreichen Spielern nach Mallorca und feierten den Erfolg. Unsere Redaktion hat sich mit einem Fan an der Playa de Palma getroffen und die Tage Revue passieren lassen.

Mallorca: Zebras erobern die Playa

Dass Fußball-Fans ihren Club am Ballermann feiern, ist nicht Neues. Doch die Anhänger des MSV Duisburg haben doppelten Grund zu zelebrieren. Nachdem der Verein in den letzten Jahren eine Enttäuschung nach der anderen erlebt hat, gelang ihnen nun wieder der Aufstieg in die dritte Liga. Neben zahlreichen Spielern machten sich ca. 300 – 400 Fans mit auf den Weg nach Mallorca, wie uns Daniel S. erzählt.

Am Montagmorgen (26. Mai) reisten die Fußballer samt Fangelage an. Mit dabei waren unter anderem Moritz Montag, Alexander Hahn und Malek Fakhro, wie uns der Fan aus Duisburg erzählt. Gefeiert wurde im Bamboleo, dem Megapark und auch am Strand, wie ein Video auf Instagram zeigt.

„Als Fan ist das eine der geilsten Sachen, die man erleben kann“, sagt Daniel S. Allzu lange dauerte die Aufstiegsparty an der Playa de Palma allerdings nicht. Die Spieler reisten am Dienstagabend (27. Mai) wieder ab, heißt es.

