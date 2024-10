Mallorca: Nerviges Phänomen am Ballermann – ich konnte gar nicht wegschauen

Der Ballermann ist eines der, wenn nicht sogar die beliebteste Reiseregion auf Mallorca. Im Süden der Insel kommt jeder Urlauber auf seine Kosten. Egal ob Wellness, Strand, Bummeln, Feiern, großer Geldbeutel, kleiner Geldbeutel – rund um die Playa de Palma ist für jeden Touristen etwas dabei.

Neben der Playa de Palma warten am Ballermann auch Dutzende Lokale, Supermärkte, Souvenir-Läden und Klamotten- sowie Schmuckgeschäfte auf Touristen und Einheimische. Doch besonders bei den Restaurants und Bars gibt es ein nerviges Phänomen, das unserer Mallorca-Reporterin ins Auge gesprungen ist.

Mallorca: Ich war jedes Mal komplett irritiert

Langeweile kommt an Mallorcas Ballermann nicht auf. Tagsüber lädt der Strand zum Entspannen und das Wasser zum Abkühlen ein – wem das zu langweilig ist, der kann mit dem Jetski übers Mittelmeer heizen, bei einer Bootstour die Aussicht genießen oder Parasailing ausprobieren. Abends und nachts laden Megapark, Bierkönig, Oberbayern und etliche weitere Clubs zum Feiern ein. Wer es ruhiger mag, kann in diversen Bars und Restaurants den Tag ausklingen lassen. Auch ich war an mehreren Abenden am Ballermann unterwegs – mal im Bierkönig, mal in Restaurants wie dem Tango, Sommerland oder Verbano. Eine Sache ist mir dabei sofort ins Auge gefallen.

Egal welches Lokal man betritt, überall leuchten einem Dutzende Bildschirme entgegen. Teilweise hängen bis zu drei Fernseher in einer Ecke. In manchen Restaurants nehmen riesige Leinwände die ganze Wand ein. Wenn nicht gerade Fußball läuft, flackern Videoschnipsel über die Bildschirme – manchmal auch Fotomontagen, die die schönsten Flecken Mallorcas zeigen.

In allen Lokalen und Partylocations an Mallorcas Ballermann hängen dutzende Fernseher. Des einen Freud ist dabei des anderen Leid. Foto: Vanessa Schubert

Egal wo man sitzt, man hat immer mindestens einen der Fernseher im Blick – tendenziell eher zwei, plus andere flackernde Bildschirme aus den angrenzenden Lokalen. Das ist besonders in Gesprächen super nervig, weil total ablenkend und irritierend. Egal wie sehr ich mich auf mein Gegenüber konzentriere, immer wieder bleibt mein Blick auf einen der Dutzenden Bildschirme hängen.

Mallorca: In jeder Location flackert der Bildschirm

Dabei geht es mir ganz offensichtlich nicht alleine so. Besonders aufgefallen ist mir das in den Partylocations Bamboleo und dem Bierkönig in der Schinkenstraße. Selbst beim Feiern und Mitgrölen scheint es so, als ob bei etlichen Gästen ein Auge dauerhaft auf die flackernden Bildschirme gerichtet ist. Aber auch in den kleineren Restaurants ist mir öfters aufgefallen, dass sich die Menschen unterhielten, der Blick aber regelmäßig zu den Fernsehbildschirmen abdriftete, auch wenn dort kein Fußball lief. Ich habe am Ballermann auf Mallorca noch kein einziges Lokal gesehen, in dem kein riesiger Bildschirm hing. Wenn Fußball läuft, werden sogar die Werbesäulen vor dem Megapark, auf dem die auftretenden Künstler angepriesen werden geteilt, sodass im oberen Teil das Spiel zu sehen ist.

Bei uns in Deutschland hängen in deutlich weniger Lokalen oder Bars Fernseher und wenn, dann sind die Bildschirme deutlich kleiner. Oft sind die Geräte sogar aus – wenn nicht gerade ein EM oder WM Fußballspiel läuft. Ansonsten läuft Fußball eigentlich nur in Sportkneipen oder manchmal in den typischen Dorfkneipen – zumindest in meiner Heimat. Vermutlich bin ich deshalb auch das ganze Fernseh-Geflacker nicht gewohnt und bleibe, egal wie sehr ich es versuche, ständig an den Bildschirmen hier auf Mallorca hängen. Für Menschen, die keinen Kompromiss zwischen Ausgehen beziehungsweise Feiern und Fußball schauen machen wollen, kommen am Ballermann auf jeden Fall auf ihre Kosten – für mich sind die tausend Fernseher allerdings eher nervig.