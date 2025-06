Mallorca: Fiese Abzocke am Ballermann – „Mehrere hundert Euro weg“

Mallorca zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Reisezielen Europas: Traumhafte Strände, lebhafte Promenaden und ein pulsierendes Nachtleben locken jedes Jahr Millionen Besucher auf die Baleareninsel. Doch zwischen Sangria-Eimern und Sonnenliegen lauert auch die dunkle Seite des Urlaubsparadieses.

Immer wieder berichten Reisende von dreisten Maschen, mit denen Touristen systematisch abgezockt werden sollen – sei es durch überteuerte Rechnungen, gefälschte Tickets oder manipulierte Spiele auf der Straße.

Mallorca: Urlauber warnen Touristen vor Straßenspielern

Die Videos zeigen immer wieder das gleiche Bild: Um einen kastenförmigen Karton tummeln sich vier bis fünf Menschen, die augenscheinlich miteinander spielen. Statt klassischer Hütchen werden hier kleine Kartoffelstücke verschoben – das Prinzip bleibt gleich. Einer der Anwesenden tippt richtig, jubelt und kassiert 50 Euro. Ein zweiter Versuch: wieder richtig, wieder Geld. Für zufällige Beobachter wirkt es wie eine Serie von Glückstreffern. Doch was viele nicht ahnen: Die Gewinner sind keine glücklichen Urlauber.

„Ich kenne die. Die stehen jeden Tag in dieser Konstellation auf der Straße. Die Frau in Rosa gehört auch noch dazu und es gibt einen, der Ausschau nach der Polizei hält“, kommentiert ein aufmerksamer TikTok-Nutzer. Offenbar handelt es sich um ein professionell organisiertes Team. Die Rollen sind klar verteilt: Einige simulieren das Spiel, andere feuern an – und einer hält die Augen offen, falls sich die Polizei nähert.

Urlauber fallen auf Masche rein „Mehrere hundert Euro weg“

Laut Kommentaren arbeiten die Hütchenspieler sogar in Schichten. „Die sind immer zu siebt oder zu acht. Das sind zwei Gruppen, die versetzt arbeiten“, berichtet ein Urlauber. Die Statisten links und rechts des Spieltisches sollen ebenfalls Teil der Masche sein. Ziel ist es, eine mitreißende Stimmung zu erzeugen, Vertrauen zu schaffen und unbedarfte Touristen zum Mitmachen zu bewegen.

Einmal hineingezogen, folgt oft das böse Erwachen: „Ich dachte, ich versuch‘ mal mein Glück. Habe leider 300 Euro verzockt“, schreibt ein TikTok-User. Ein anderer kommentiert resigniert: „Dreimal gespielt, dreimal verloren und am Ende mehrere hundert Euro weg.“ Viele der Getäuschten berichten von einem ähnlichen Ablauf: Erst gewinnt man vielleicht einen kleinen Betrag – nur um ihn kurz darauf, wieder zu verlieren.

Immer wieder warnen Urlauber unter den Videos andere Touristen: „Lasst euch nicht reinlegen. Es gibt da keine Chance zu gewinnen, das ist reine Abzocke!“, schreibt ein Nutzer eindringlich. Und ein anderer ergänzt: „Ich würde da niemals mitmachen und rate jedem davon ab. Passt bloß auf!“

Wer auf Mallorca unterwegs ist, sollte sich nicht von lockerer Stimmung und lautem Jubel täuschen lassen. Und die Devise lautet: beobachten, aber niemals mitspielen. Denn am Ende gewinnt hier immer nur einer – und das ist scheinbar nicht der Tourist.