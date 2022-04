Urlaub auf Mallorca: Tödliches Unglück! Deutscher ertrinkt – Sohn (11) muss alles mitansehen

Mallorca. Zu einem dramatischen Badeunfall ist es am Dienstag, den 12.04., in Mallorca gekommen.

Während ein Vater beim Schwimmen in Mallorca ertrunken ist, musste sein elfjähriger Sohn alles mitansehen.

Urlaub auf Mallorca: Deutscher ertrinkt vor Augen des Sohnes

Ein 54-jähriger Deutscher soll am Dienstag in der Cala Rómantica in der Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca gegen 15.30 Uhr beim Schwimmen ertrunken sein. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, war er in Begleitung seines elfjährigen Sohnes.

------------------------------------------------------------

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

Ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Rund 923.000 Einwohner (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

Größte Insel, die zu Spanien gehört

------------------------------------------------------------

Mallorca: Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstag, den 12.04., in der Cala Rómantica in der Gemeinde Manacor gekommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

++++ Urlaub auf Mallorca: Wenn du HIER ins Flugzeug steigst, musst du keine Maske tragen ++++

Urlaub auf Mallorca: Retter springen hinterher – einer ertrinkt fast selbst

Wie vermutet wird, sollen die starken Strömungen die Ursache des tragischen Unfalls gewesen sein. Der Mann soll mitgerissen worden und dann das Ufer nicht mehr erreicht haben.

Dabei sollen fünf Zeugen ins Wasser gesprungen sein, um dem 54-Jährigen zu helfen. Während einer leicht verletzt wurde, ist ein anderer Helfer bei dem Versuch, den Mann zu retten, beinahe selbst ertrunken.

Mallorca: Der Mann soll es nicht mehr ans Ufer geschafft haben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Clara Margais

------------------------------------------------------------

Mehr Mallorca-Themen:

Urlaub auf Mallorca: Zimmer in Hotel eingestürzt! Zwei Menschen verschüttet

Urlaub auf Mallorca: Schluss mit lustig! Neue Regeln bremsen Party-Gänger aus

Urlaub auf Mallorca: In den Osterferien solltest du DAS einpacken – sonst kann es teuer werden

------------------------------------------------------------

Urlaub auf Mallorca: Junge (11) wird psychologisch betreut

Rettungskräfte vor Ort konnten nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Zur seelischen Betreuung des Sohnes wurde ein Psychologe hinzugezogen, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt.

Die Einsatzkräfte versuchen nun weitere Angehörige des Jungen zu finden. Die Augenzeugen, die beim Rettungsversuch Verletzungen davontrugen, wurden ebenfalls behandelt. (ali)