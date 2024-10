Supermarkt auf Mallorca: Gebühren-Hammer! Hier werden Kunden mit versteckten Kosten abgezockt

Wer auf Mallorca unterwegs ist, den gelüstet es nicht selten mal nach einer Abkühlung, vor allem wenn es auf der Insel heiß ist. Viele Einheimische und Touristen lassen sich darum in einem der vielen Bars und Restaurants nieder, um hier ein Kaltgetränk zu genießen.

Wer das nicht möchte, dem bleiben die vielen Supermärkte auf Mallorca, die neben ungekühlten auch eine ganze Menge gekühlter Getränke anbieten. Doch Vorsicht! Hier verstecken sich zum Teil heftige Extra-Kosten, die man auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt.

Supermärkte auf Mallorca: Hierfür zahlt man extra

Unsere Reporterin auf Mallorca war in einem kleinen privaten Supermarkt im Norden der Insel einkaufen, als ihr ein Schild am Getränkekühlschrank ins Auge springt, welches sie hier zuvor noch nie gesehen hatte. „Kalte Getränke kosten 10 Cent extra“, steht hier auf spanisch geschrieben.

Der kleine Supermarkt auf Mallorca geht mit den Extra-Kosten für gekühlte Getränke ganz transparent um. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Ein Einheimischer, der hier ebenfalls gerade einkauft, erzählt, dass zusätzliche Kosten für kalte Getränke auf Mallorca normal seien, nur dass die meisten Supermärkte keine Schilder mit genauen Details dazu aufhängen würden, wie es in diesem Supermarkt der Fall ist. „Das ist wegen der Stromkosten für die Kühlschränke.“

Verschieden Supermärkte im Test

In einer Filiale der spanischen Supermarkt-Kette „Eroski“ am Ballermann 0 in S’Arenal stehen sich gekühlte und ungekühlte Getränke gegenüber – auch was den Preis betrifft. Während eine ungekühlte Fanta Lemon (0,5 Liter) 1,62 Euro kostet, muss man für die gekühlte Version 1,79 Euro, also 17 Cent mehr zahlen. Bei einem halben Liter isotonischer Getränke der Marke Aquarius“ beträgt der Unterschied 13 Cent.

Und wie sieht es beim Alkohol aus? Wer einen Liter Bier der Marke „Mahou“ bereits gekühlt kaufen möchte, zahlt in diesem Laden 1,95 Euro statt 1,85 Euro. Doch das soll es noch nicht gewesen sein!

An an der Playa de Palma reiht sich ein Supermarkt an dem nächsten. Hier gehen vor allem Touristen einkaufen, die gegenüber am Strand in der Sonne liegen und im Meer baden. Das kostet für gewöhnlich schon extra (wir berichteten darüber). Doch bei dem Unterschied zwischen gekühlten und ungekühlten Getränken legen die Verkäufer hier noch einen drauf!

Eine 0,5 Liter Coca Cola kostet ungekühlt 2 Euro. Wer diese jedoch sofort kalt genießen möchte, zahlt hier sogar 50 Cent drauf! So auch bei einer großen Flasche Wasser. Kostenpunkt: 1,50 Euro versus 2 Euro. In Deutschland kennt man solche unterschiedlichen Preise für dasselbe Produkt nicht.