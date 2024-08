Mallorca: Ekel-Alarm an beliebtem Strand wird zum Dauerproblem

Sowohl die Einheimischen als auch die Millionen Urlauber auf Mallorca wissen die schöne Natur der Insel zu schätzen. Vor allem mit unzähligen traumhaften Stränden und Buchten und kristallklarem Wasser kann die spanische Baleareninsel dabei punkten.

Doch nicht überall auf der Insel sehen die Strände aus, wie das Paradies so mancher sich vorstellen mag, wenn er das Wort „Mallorca“ hört. Vor allem bei dem von den deutschen Urlaubern wohl meistbesuchten Strand Mallorcas kann ein Gang ins Wasser zu einem wahren Horror werden (wir berichteten darüber). Doch nun sorgt auch ein weiterer durchaus beliebter Strand für erneuten Ekelalarm und einiges Entsetzen!

Mallorca: Badegäste sollten hier aufpassen

Die meisten Menschen kommen hierher, weil sie mit dem berühmten „Roten Blitz“, dem „Tren Sóller“ von Palma de Mallorca über Sóller bis zum Port Sóller – dem Hafenort des mallorquinischen Ortes fahren. Ein Spaziergang an der Promenade entlang oder etwas Essen und Trinken in einem der zahlreichen Bars und Restaurants direkt am Strand. Für gewöhnlich vertreiben sich die Touristen damit die Zeit, bis es mit dem kultigen Zug dann wieder zurück geht. Oder aber sie gehen am Strand von Port Sóller baden! Doch das kann immer wieder zum Problem werden.

Denn die Wasserqualität am Badestrand bereitet hier immer wieder Probleme. Zuletzt wurde am 30. Juli erneut die Qualität des Wassers analysiert. Dann der Skandal! Obwohl die Werte gesundheitsschädliche Elemente im Meerwasser aufwiesen, wurden weder die Bevölkerung, noch die Touristen vor Ort gewarnt.

Wie die mallorquinische Tageszeitung „El Diario de Mallorca“ zuerst berichtete, wurde am 2. August eine erneute Probe entnommen. Diesmal waren die Werte deutlich besser. Zuvor hatte linke Oppositionspartei Més per Sóller vor Wochen bereits Zweifel an der Wasserqualität des Meerwassers in Port Sóller laut ausgesprochen. Laut ihnen sollen die vielen privaten Yachten und Booten für eine Konzentration an Fäkalabwasser in diesem gebiet sorgen.