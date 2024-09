Mallorca: Sensationelle Entdeckung an der Playa – plötzlich ist alles abgesperrt

Ein Rettungsschwimmer hat an der Playa de Palma auf Mallorca eine unglaubliche Entdeckung gemacht.

Wenig später war der ganze Strandbereich abgesperrt. Was sich am beliebten Strand von Mallorca abspielte und welcher Fund für ordentlich Trubel sorgte, liest du hier.

Mallorca: Sensations-Fund an der Playa

Da dürfte der Rettungsschwimmer an Mallorcas Playa de Palma am Sonntagmorgen (22. September) gegen 11 Uhr nicht schlecht gestaunt haben. Denn bei einem Kontrollgang von Turm zu Turm machte er eine unglaubliche Entdeckung: Im Sand krabbelte eine neugeborene Schildkröte Richtung Meer, wie das spanische Portal „Diario de Mallorca“ berichtet. Das Sicherheitspersonal habe daraufhin sofort den Strandabschnitt gesperrt.

In den darauffolgenden Stunden haben die Rettungsschwimmer vor Ort weitere 15 frisch geschlüpfte Schildkröten entdeckt – auch das Nest mit weiteren Eiern sei später am Strand der Playa gefunden worden, wie „Diario de Mallorca“ schreibt.

Die Experten des Palma Auariums und des Balearic Fauna Recovery Consortium seien kontaktiert worden und haben den Rettungsschwimmern vor Ort Hinweise gegeben, wie sie mit den Tieren fortfahren sollen. Bei den Schildkröten handelt es sich um sogenannte Unechte Karettschildkröten.

So sieht eine frisch geschlüpfte Unechte Karettschildkröte aus – wie sie auch an der Playa de Palma auf Mallorca entdeckt wurde (Symbolbild). Foto: IMAGO/ Zoonar

Da die Baby-Schildkröten sehr anfällig für Raubtiere sind, seien sie zunächst in einer Kiste im Schatten am Strand untergebracht worden. Laut „Diario de Mallorca“ empfehlen die Experten, die Schildkröten in ein gesichertes Zentrum zu bringen, damit sich die Tiere ein bisschen entwickeln können, bevor sie wieder ins Meer zurückgebracht werden.

Der Fund an der belebten Playa de Palma gleicht einer Sensation. Es ist beinahe unmöglich, dass ein Nest nicht von den Dutzenden Badegästen, die sich täglich am Ballermann tummeln, zerstört wird. Zudem rollen über die verschiedenen Strandabschnitte auch jeden Morgen fleißig die Traktoren, um die Sandflächen zu durchsuchen und zu begradigen.