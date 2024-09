Mallorca: Ende einer Ära an der Playa? Eine Tradition könnte bald Geschichte sein

Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca könnte bald eine Ära enden. Damit dürfte auch eine beliebte Tradition bald Geschichte sein.

Denn an der Playa de Palma auf Mallorca wird sich in den kommenden Jahren einiges tun. Von welchem Anblick sich die Urlauber unter Umständen für immer verabschieden müssen, liest du hier bei uns.

Ende einer Ära auf Mallorca?

Egal ob ein Foto vom Sonnenuntergang, ein Schnappschuss beim Feiern im Megapark, Bierkönig und Co. oder das „klassische“ Bild mit den Füßen im Sand für die Insta-Story. Nicht nur beim Urlaub auf Mallorca gehören die typischen Foto-Motive einfach dazu – haben sozusagen schon Tradition. Doch ein Urlaubsmotiv könnte den Touristen auf Mallorca künftig fehlen.

+++ Deutscher auf Mallorca am Ende seiner Kräfte – wann hat das alles ein Ende? „Geht nicht mehr“ +++

Dabei geht es um die Mauer am Ballermann. Besser gesagt um den Abschnitt auf dem „Platja de Mallorca“ zu lesen ist. Eigentlich schon Tradition für alle Urlauber: Dort am Abend sitzen, das ein oder andere Bier genießen, den Trubel an vorbeiziehenden Menschen beobachten oder dort für das perfekte Mallorca-Erinnerungsfoto posieren. Doch die Mauer könnte bald im Rahmen der Umbaumaßnahmen an der Playa abgerissen werden, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt.

Mehr News:

„Wenn möglich, kommt das Mäuerchen am Strand der Playa de Palma weg“, soll die Architektin der Firma Landlab gegenüber der „Mallorca Zeitung“ gesagt haben. Die Firma Landlab hat die Ausschreibung der Stadt gewonnen und ist nun für die Umbau- beziehungsweise Renaturierungsmaßnahmen an der gesamten Playa verantwortlich (Was genau geplant ist, liest du >>HIER<<).

Derzeit sei Landlab noch voll in der Planungsphase. Bis dann tatsächlich die Bagger rollen, kann es noch rund zwei Jahre dauern – zumindest war das bei dem Barcelona-Projekt der Firma der Fall. Bis dahin haben die Mallorca-Urlauber also noch Zeit, die Tradition fortzuführen und Fotos von der „Platja de Mallorca“-Mauer schießen zu können.