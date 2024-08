Nächste Hiobsbotschaft für alle Mallorca-Urlauber und Einheimische!

Die Touristen und auch Mallorquiner auf der beliebten Insel müssen sich umstellen. Denn einige Änderungen kommen auf sie zu – die für ordentlich Frust sorgen können. Was auf Mallorca vor sich geht, liest du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca: Geduld ist gefragt

Auf Mallorca gibt es für Urlauber etliches zu entdecken. Über die verschiedensten Badebuchten und Strände bis hin zu Sehenswürdigkeiten wie die berühmte Kathedrale in Palma. Aber auch Städte wie Alcúdia oder Porto Cristo sind einen Besuch wert – auf der Insel kommt jeder Tourist auf seine Kosten. Was dabei in die Karten spielt, sind die Busverbindungen. Man kommt easy nach Palma oder an den Flughafen, aber auch zu etwas abgelegeneren Stränden wie die Playa de Illetes. Doch nun müssen sich Urlauber auf längere Wartezeiten einstellen.

Denn wie „Ultima Hora“ berichtet, werden weitere Buslinien auf Mallorca gestrichen beziehungsweise verkürzt. Auslöser waren Brände. Wie mehrere Medien berichteten, standen in den vergangenen Wochen zwei Busse in Flammen. Daraufhin hat das Unternehmen EMT vorsorglich zwölf Busse des gleichen Typs aus dem Verkehr gezogen. Jetzt sollen laut dem spanischen Nachrichtenportal 27 weitere Fahrzeuge untersucht werden, um einen möglichen Defekt auszuschließen.

Konsequenzen für Mallorca-Urlauber spürbar

Die Konsequenzen werden auch für alle Mallorca-Urlauber spürbar sein. Denn etliche der Linien werden vor allem von Touristen genutzt, wie etwa der Bus zum Flughafen oder direkt nach Palma sowie an den beliebten Strand Illetes. Hier bekommst du einen Überblick über alle Verbindungen, bei denen es zu Einschränkungen und einem veränderten Abfahrtsplan kommen kann:

Linie A1: Flughafen – Palma Zentrum

Linie A2: Flughafen – S’Arenal

Linie 1: Portopí – Palau de Congresos

Linie 3: Pont d’Inca – Joan Carles I

Linie 4: Illetes – Nou Llevant

Linie 7: Son Serra – sa Vileta

Linie 25: S’Arenal – Playa de la Reina

Linie 35: Aquàrium – Playa de la Reina

Da dürfte bei vielen Mallorca-Urlaubern der Frust groß sein. Denn die Busse besonders nach Palma sind auch im „Normalbetrieb“ ordentlich voll. Teilweise muss man drei bis vier Busse an einem vorbeiziehen lassen, wenn man sich nicht in eine riesige Menschenmenge quetschen will. Die Situation wird sich höchstwahrscheinlich mit weniger Verkehrsmitteln zuspitzen. Immerhin soll laut „Ultima Hora“ die Durchsicht der Busse bis zum 15. September abgeschlossen sein. Sodass der Linienverkehr ab dann wieder flüssig und wie gewohnt läuft. Wer sich über Abfahrtszeiten und Verbindungen auf dem Laufenden halten will, bekommt einen Überblick auf der Website des EMT (>>HIER<<).