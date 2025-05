Mallorca: Urlauber haben lange darauf gewartet – jetzt ist es offiziell

Mallorca ist und bleibt des Deutschen liebste Insel. Während der Saison reisen Millionen Urlauber auf die Insel, um sich die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen und eine Pause vom Alltag einzulegen. Besonders beliebt sind dabei die Partymeilen der spanischen Sonneninsel.

An einem Ort herrschte in den letzten Monaten allerdings nur bedingt Partystimmung. Durch Bauarbeiten entlang der Promenade blieb bei vielen Menschen das Urlaubsfeeling aus (wir berichteten). Doch nun gibt es Grund zur Freude für die Touristen vor Ort.

Mallorca: Neueröffnung in Party-Hochburg

Neben dem altbekannten Ballermann an der Playa de Palma gibt es auch weiter südwestlich einen Ort, an dem Touristen ausgiebig feiern können. Magaluf gilt zwar als Partyhochburg der Briten, doch auch zahlreiche deutsche Urlauber verirren sich schonmal an den Ort der Gemeinde Calvià.

In den letzten Monaten fanden entlang der Promenade Bauarbeiten statt, wodurch auch Teile des Strandes abgesperrt werden mussten. Der sogenannte Paseo Marítimo soll mit Dünen und mediterraner Bepflanzung aufgewertet und generell etwas umweltfreundlicher gestaltet werden. Nun steht fest, wann die Arbeiten beendet und die neue Promenade eröffnet werden soll.

Mallorca: Projekt kostet Millionen

Wie spanische Medien berichten, hat die Renovierung des Paseo Marítimo sage und schreibe fünf Millionen Euro gekostet. Davon stammen vier Millionen Euro aus EU-Fonds. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Million Euro aus der nachhaltigen Tourismussteuer bereitgestellt, heißt es.

Urlauber können die neue Promenade von Magaluf ab dem 22. Juni 2025 bewundern. Dort wird sie feierlich eingeweiht und zur Schau gestellt, woran in den letzten Wochen und Monaten gewerkelt wurde.