Mallorca: Taxifahrer von Essener Polizisten attackiert! Jetzt bricht er sein Schweigen

Dieser Fall sorgte nicht nur auf Mallorca, sondern auch in der Ruhrgebietsstadt Essen für blankes Entsetzen!

Am 20. August sollen Beamte der Essener Polizei auf einen 71-jährigen Taxi-Fahrer so schwer eingeprügelt haben, dass er wochenlang im Krankenhaus lag (wir berichteten).

Die Details der Prügel-Attacke machten tief betroffen und hatten für die Männer der NRW-Polizei drastische Konsequenzen: Sie wurden wenig später festgenommen. Gut zwei Monate später meldet sich jetzt erstmals das Opfer zu Wort – und enthüllt erschreckende neue Details!

Mallorca: Taxifahrer mit schockierender Offenbarung

Wie José María jetzt gegenüber der mallorquinischen Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, hat er von dem Angriff neben irreparablen körperlichen Schäden auch ein massives Trauma davon getragen. Nach dem Vorfall Ende August lag er mehr als zwei Wochen im Krankenhaus, trug einen gebrochenen Arm, zwei gebrochenen Rippen und zahlreiche Prellungen davon. Heute kommt er nach eigenen Angaben kaum noch ohne die Hilfe seiner Frau aus.

Für den 71-Jährigen sei der Angriff unverzeihlich. „Als sie mich verprügelten, machten sie sich auch noch über mich lustig.“ Noch immer hat er kein Verständnis dafür, warum sich die Männer, die wenig später als deutsche Polizisten identifiziert werden konnten, so verhielten.

DAS droht den Beamten nun

Wie sie später aussagten, hatten sie geglaubt, der Taxifahrer hätte ihnen auf Mallorca ihr Handy geklaut. Für das Prügel-Opfer ist es noch heute „unglaublich, dass sich Polizisten so verhalten.“

Die Essener Polizisten wurden nach der Prügel-Attacke nicht vom Dienst suspendiert und sollen weiterhin in NRW ihrem Dienst nachgehen. Doch das letzte Wort ist in dem Fall noch nicht gesprochen. Laut Informationen von „Ultima Hora“ werden die Deutschen wohl bald von dem zuständigen Gericht in Manacor nach Mallorca zitiert werden.