Mallorca: Deutscher Urlauber sieben Meter in die Tiefe gestoßen

Schrecklicher Zwischenfall mit einem Deutschen in Mallorca! Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag (20. September) am berühmten FKK-Strand der Bucht von Playa del Mago an der südwestlichen Küste der Insel. Ein 32-jähriger deutscher Urlauber soll mit einem anderen Mann in einen Streit geraten sein. So berichtet es das mallorquinische Nachrichtenportal „Crónica Balear“.

Der Vorfall ereignete sich laut Aussagen mehrerer Zeugen gegen 13.45 Uhr. Warum die beiden Männer in einen Streit geraten waren, ist bislang nicht bekannt. Der unbekannte Mann, der laut Aussagen von Zeugen in Mallorcas Hauptstadt Palma ansässig sein soll, stieß auf einmal den deutschen Urlauber von einer sieben Meter hohen Klippe in die Tiefe.

Mallorca: Deutscher Urlauber liegt schwerverletzt auf Felsen

Nach dem Sturz habe das Opfer schwere Prellungen und erhebliche Schürfwunden im Gesicht erlitten. Der Angreifer soll daraufhin den Strand schnell cerlassen und mit seinem Auto geflüchtet sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, riefen sofort den Rettungsnotdienst.

Die Firma Marsave, die für den Rettungsdienst in der Gegend zuständig ist, traf mit ihrem Schnelleinsatzfahrzeug (VIR) und einem Rettungsboot schnell ein und leistete dem Opfer erste Hilfe, während sich die Guardia Civil zum Unfallort begab.

Kurz danach sei ein Krankenwagen eingetroffen, der den Schwerverletzten in die Privatklinik „Clínica Rotger“ in Palma brachte. Die spanischen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und fokusieren sich darauf, den mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren und ausfindig zu machen. Man geht davon aus, dass der deutsche Urlauber den Fall zu Anzeige bringen wird.