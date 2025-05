Urlaub auf Mallorca artet aus: DIESE Strandbilder machen fassungslos – „Schämt euch“

Viele Deutsche fliegen nach Mallorca, um mal so richtig Dampf abzulassen, ausgelassen zu feiern und sich die Nächte um die Ohren zu hauen. Besonders beliebt ist die Playa de Palma, das Herzstück des sogenannten Ballermanns. Doch was für viele als feuchtfröhlicher Kurztrip beginnt, wird für die Einheimischen immer öfter zum Ärgernis.

Denn: Mehr und mehr Party-Touristen reisen nur für 24 Stunden an, um auf der Insel zu feiern – eine Unterkunft buchen sie häufig nicht. Nach durchtanzten Nächten und reichlich Alkohol brauchen sie dennoch irgendwo eine Pause. Die Lösung? Die Mauer an der Playa de Palma.

Mallorca: Viele Einheimischen über Touristen schockiert

Ein Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt deutlich, was viele Einheimische seit Jahren beobachten: Mehrere Touristen haben es sich auf der Mauer an der Playa gemütlich gemacht, um dort ihren Rausch auszuschlafen. Rucksäcke und T-Shirts dienen als Kissen, der Blick aufs Meer ersetzt das Hotelzimmer.

Die Reaktionen auf das Video sind eindeutig, denn viele Mallorquiner äußern in den Kommentaren lauthals ihren Frust über das Verhalten der Gäste. „Ich bin schockiert!“, schreibt eine Frau. „Schämt euch! Wenn ihr schon nach Mallorca kommt, nehmt euch wenigstens ein Hotel“, heißt es in einem anderen Kommentar. Und weiter: „Es wird jedes Jahr schlimmer. Das ist nicht zum Aushalten.“

Für die Urlauber mag es eine praktische Lösung sein – für die Bewohner der Insel ist es ein Zeichen von Respektlosigkeit, denn der öffentliche Raum wird kurzerhand zum Schlafplatz umfunktioniert. Und was früher als Ausnahme galt, scheint sich inzwischen zu häufen! Denn immer mehr Touristen suchen sich Alternativen zum klassischen Hotel, um Geld zu sparen – auch wenn das auf Kosten der Anwohner und anderer Urlauber geht.

Die Stimmung unter den Einheimischen ist gereizt. Jahr für Jahr wird über die Auswüchse des Massentourismus diskutiert – und das gezeigte Verhalten bestätigt viele in ihrer Sorge: Der Ballermann verliert sein Maß. Mallorca bleibt ein beliebtes Reiseziel. Doch wenn Strandmauern zu Schlafplätzen werden, wächst die Kritik. Viele fordern: Feiern ja – aber bitte mit Respekt.