Mallorca: Zwei Männer gehen auf Bergtour – wenig später findet man ihre Leichen

Grausamer Fund auf Mallorca! Eigentlich wollten zwei Männer nur eine Bergtour machen. Wenig später werden ihre Leichen gefunden.

An einer Steilküste von Mallorca sind zwei Kletterer ums Leben gekommen. Davon berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Mallorca: Zwei Männer sind beim Klettern ums Leben gekommen

Dabei soll es sich um zwei US-Amerikaner im Alter von 25 und 35 Jahren handeln. Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Ersten Informationen nach könnte sich ein Felsblock beim Klettern gelöst haben.

Mallorca: Urlauber macht grausame Entdeckung

Ein Urlauber machte die grausame Entdeckung am Dienstag (14. September). Er meldete sich bei einer Rettungsschwimmerin und berichtete ihr von dem leblosen Körper, der im Meer vor der Küste umher trieb. Als die Rettungssanitäter eintrafen, wurde auch der zweite tote Mann gefunden.

Mallorca: Ermittlungen zu dem tragischen Fall wurden eingeleitet

Die beiden Leichen wurden von Mitarbeitern der Guardia Civil, einer spanischen Polizeieinheit, und der Seenotrettung in den Hafen gebracht. Ermittlungen wurden eingeleitet wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

