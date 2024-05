Mallorca: Brutale Hunde-Attacke! Fünfjährige komplett entstellt

Die Temperaturen auf Mallorca steigen allmählich und sowohl Urlauber als auch Einheimische zieht es auf die Straßen. So genossen auch in der Insel-Hauptstadt Palma die Menschen das ausgezeichnete Sommerwetter – doch für eine Familie endete der Nachmittag in einem absoluten Albtraum!

Dabei hatte alles so schön begonnen. Gemeinsam mit ihrer Tochter war das Paar am vergangenen Samstag (4. Mai) bei Freunden zu Besuch. Die Fünfjährige tobte gemeinsam mit dem Hund der Bekannten im Garten. Alles ganz harmonisch, bis sich das Blatt plötzlich wendete…

Mallorca: Kind spielt mit Hund – dann nimmt das Schicksal seinen Lauf

Wie das Online-Nachrichtenportal „Cronica Balear“ zuerst berichtete, soll der mallorquinische Schäferhund auf einmal wie wild auf das kleine Mädchen losgegangen sein. Der Vierbeiner soll das Kind mehrmals in den Kopf und das Gesicht gebissen haben, während die Eltern der Kleinen nur hilflos dabei zusehen konnten.

Als die alarmierten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, sei das Gesicht des Mädchens bereits komplett entstellt gewesen – sogar Hautfetzen waren abgerissen. Das Kind wurde nach der Erstversorgung schwerverletzt umgehend von den Sanitätern ins Krankenhaus Son Espases gefahren, wo eine plastische Operation im Kopfbereich durchgeführt wurde.

Fünfjährige musste in Klinik auf Mallorca notoperiert werden

Das Mädchen schwebt mittlerweile zwar nicht mehr in Lebensgefahr, doch die Narben bleiben ein Leben lang. Weshalb der Hund urplötzlich so brutal auf die Fünfjährige losging, ist noch unklar.

Das Tier wurde gemäß der Vorgaben nach dem Angriff in die Tierstation Son Reus gebracht. Dort verbringt der Vierbeiner die nächsten Tage bis auf Weiteres in Quarantäne.