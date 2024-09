Chaotische Szenen auf Mallorca – Video zeigt irre Bilder aus dem Bierkönig

Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ist langsam aber sicher der Herbst eingekehrt. Die Tage mit Temperaturen bis zu 40 Grad liegen schon eine ganze Weile zurück und auch der sonst so übliche strahlend blaue Himmel ist zu einem seltenen Anblick geworden.

In Wahrheit regnet es auf der Insel immer wieder, teilweise stürmt es sogar heftig. So auch am Montag (23. September). Das führte zu kuriosen Bildern auf Mallorca, allen voran am Ballermann – der Partyhochburg des deutschen Tourismus auf der Insel.

Mallorca: Land unter auf der Insel

Auf Mallorca hat ein Unwetter wieder für heftige Szenen gesorgt. An der Playa von S’Arenal strömten wie immer bei einem Gewitter mit starken Regenfällen literweise schwarzes Dreckwasser ins Meer. Die Playa von S’Arenal am Ballermann 0 wurde daraufhin sofort gesperrt und wird das – wie zu erwarten ist – auch für die kommenden Tage für Badegäste bleiben.

Und auch auf den Straßen steht das Wasser. Die Kanalisation auf Mallorca scheint das viele Wasser nicht zu vertragen. Direkt vor der Playa von S’Arenal sperrte ein Polizeiwagen der „Policia Local“ die Straße in Richtung des Hafens ab. Hier staute sich das Wasser ganz besonders.

Nach einem Unwetter stand auch im Bierkönig auf Mallorca das dreckige Wasser. Foto: Privat/Facebook

In einem der Partytempel am Ballermann schlecht stand ebenfalls das dreckige Abwasser. Ein Video, das unserer Redaktion zugesendet wurde zeigt wie drei Mitarbeiter im Bierkönig mit Wasserschiebern versuchen, das dreckige Wasser aus dem Lokal zu entfernen. Partygäste scheinen zu diesem Zeitpunkt keine anwesend gewesen zu sein. Im Hintergrund herrscht gähnende Leere im sonst gut besuchten Bierkönig, einzig und allein der Partyschlager läuft weiter. Nur kurz nachdem das Gewitter vorübergezogen war schien die Sonne wieder und die Menschen wagten sich erneut auf die Straßen.

Wie auch an den Unwettertagen in den Wochen zuvor hatten die vielen Regenfälle Auswirkungen auf den Flughafen in Palma de Mallorca. Um die Mittagszeit herum durften zeitweise keine Flugzeuge auf dem Mallorca-Airport landen. Wie eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage der deutschsprachigen Tageszeitung auf Mallorca die „Mallorca Zeitung“ erklärte, mussten sieben Flüge auf andere Airports umgeleitet werden.