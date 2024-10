Sonntag feierten hier noch Tausende: Doch nun wird’s still am Ballermann

Es war die letzte große Party des Jahres. Am Wochenende (25. bis 27. Oktober 2024) feierten noch einmal Tausende die Closings der legendären Großraum-Discotheken „Megapark“ und „Bierkönig“. Feierwütige aus ganz Deutschland waren nach Mallorca gekommen, um noch einmal im Jahr 2024 so richtig die Sau rauszulassen.

Nun beruhigt sich die Lage an der Playa de Palma wieder. Viele der Feierwütigen sind am Montag, teilweise schon am Sonntag wieder abgereist. Und so zeigte sich bereits Anfang der Woche ein ganz anderes Bild an dem Ort, den man im Volksmund so gerne Ballermann nennt.

Mallorca: Es wird still an der Playa de Palma

Die Dichte der Trikotragenden ist sichtlich zurück gegangen. Und auch einige Bars und Hotels haben sich bereits in den Winterschlaf verabschiedet, beziehungsweise sind gerade dabei. Allerorts werden die Lokalitäten geputzt, Tücher über die Zapfanlagen gehängt, Fenster und Türen verrammelt. Städtische Mitarbeiter tragen die Reisigdächer der Strand-Sonnenschirme weg, die kleinen Supermärkte sind leer geräumt, Händler verramschen die gefälschten Markenwaren zu einem Bruchteil des vorherigen Preises. Viele ältere Menschen oder Personen mit Kindern flanieren nun an der Playa de Palma entlang.

Die Lokale werden für den Winter vorbereitet. Foto: Dominik Göttker

Ein Phänomen, das in den kommenden Tagen noch zunehmen dürfte. Schließlich enden auch die Schulferien in den meisten Bundesländern spätestens Ende dieser Woche. Und dann dürfte es wirklich ruhig werden an Mallorcas größter Partymeile.

Anders ist das jedoch in Mallorcas Inselhauptstadt Palma. Hier, wo täglich gleich mehrere Kreuzfahrtschiffe mit Tausenden von Touristen anlegen, blüht auch noch Ende Oktober das Leben. Verständlich: Sagen die Metronomen doch auch für die kommenden Tage noch angenehme Temperaturen von über zwanzig Grad voraus. Gute zehn Grad mehr als vielerorts in Deutschland.

Einige Geschäfte an der Playa de Palma haben bereits geschlossen. Foto: Dominik Göttker

Nicht zu vergessen: Einige Partys stehen auch noch aus. Am 30. und 31. Oktober wird im „Megapark“ noch Halloween gefeiert. Und im „Bierkönig“ wird es sogar eine Silvesterfete geben.