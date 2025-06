Mallorca: Große Änderung am Ballermann geplant – Urlauber werden es sofort merken

Eine kleine Auszeit am Strand von Mallorca steht bei vielen Deutschen fest im Terminkalender. Während die einen sich ein Auto schnappen und die Insel erkunden, sind andere lieber am Ballermann in Arenal unterwegs.

Dabei kann man auf der Partymeile nicht nur feiern, was das Zeug hält, sondern auch mal einen Abstecher an den Strand machen. Doch schon bald werden einige Mallorca-Urlauber genau dort in die Röhre gucken.

Mallorca: Änderung 2026 geplant

Die Playa de Palma zählt bei zahlreichen deutschen Urlaubern zum liebsten Reiseziel. Bevor es abends auf die Piste geht, verbringen einige gerne mal ein paar Stunden am Meer und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Doch im kommenden Jahr wird es am Strand von Arenal eine kleine, aber feine Änderung geben.

Wie die Stadtverwaltung von Palma nun bekanntgibt, werden zur Saison 2026 die Anzahl der Liegen von 6.000 auf etwa 4.400 reduziert. Und auch die Sonnenschirme werden weniger – von den 2.503 Stück bleiben nur 2.218 übrig. Der Grund: Bewohnern hatten sich über fehlenden Platz beschwert.

Mallorca: Auch andere Urlaubsorte betroffen

Die Playa de Palma ist dabei nicht der einzige Strand, der von den Änderungen betroffen ist. Auch in den Urlaubsorten Cala Major, Ciutat Jardí und Cala Estància werden die Sonnenliegen reduziert. In Cala Major sollen sogar die Strandbars verschwinden, so die Stadtverwaltung von Palma.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Änderungen werden wohl im Herbst umgesetzt. 2027 soll es dann weitere Neuerungen geben. Kostenpflichtige Liegen und Sonnenschirme könnten dann künftig online reserviert werden.