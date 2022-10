Lufthansa: Toter in Fahrwerkschacht entdeckt! Horror-Fund an deutschem Airport hat Folgen für Reisende

In einem Flieger der Lufthansa haben Mitarbeiter am Donnerstag eine Leiche entdeckt! Die Maschine war von der iranischen Hauptstadt Teheran aus gestartet und am frühen Morgen in Frankfurt gelandet. Bei der Kontrolle des Flugzeugs fanden Angestellte den Toten.

Die Lufthansa hat daraufhin sofortige Maßnahmen ergriffen. Diese betreffen nun einige Reisende.

Lufthansa: Toter im Flugzeug – Airline streicht Flüge

Am Donnerstagmorgen hatten Mitarbeiter im Fahrwerkschacht eine Leiche entdeckt. Gegen 5.18 Uhr landete ein Airbus A340 aus Teheran, Iran, am Frankfurter Flughafen. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Fliegers fanden die Mitarbeiter den leblosen Körper eines Mannes im Fahrwerkschacht.

Wie der Mann dorthin gelangt war und wie er zu Tode kam, ist bisher unklar und Teil der Ermittlungen der Frankfurter Polizei. Zu seiner Identität machen die Behörden derzeit ebenfalls keine Angaben. Das einzig bekannte Detail zu dem Fall ist, dass neben der Leiche eine Sauerstoffdose mit Maske gelegen haben soll. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion des Toten könnte nun Aufschluss über die Hintergründe des Falles und seine Todesursache liefern.

Das ist der Flughafen Frankfurt:

größter deutscher Verkehrsflughafen, viertgrößter europäischer Flughafen gemessen am Fluggastaufkommen und weltweit auf Rang 15

Hauptdrehkreuz der Fluggesellschaften Lufthansa und Condor

eröffnet am 8. Juli 1936

Die Airline hatte gleich nach dem Fund bei dem Direktflug LH601 zahlreiche Flüge in die iranische Hauptstadt gestrichen.

Nun plant sie, die Verbindungen aus Frankfurt voraussichtlich ab Samstag wieder aufzunehmen, wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag mitteilt. Das betreffe ebenfalls die Flieger der Tochter Austrian Airlines. Allerdings würden die Sicherheitsmaßnahmen für die Flugzeuge am Teheraner Flughafen nun verschärft. (mit dpa)