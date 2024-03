Lufthansa-Schock: Rauch in Kabine – Urlaubs-Flieger muss auf griechischer Insel notlanden

Am Montag (18. März) musste ein Passagierflugzeug der Lufthansa auf der griechischen Insel Rhodos plötzlich notlanden. Der Grund? In der Kabine hatte sich kurz zuvor Rauch entwickelt.

Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.

Lufthansa-Schock: Urlaubsflieger muss notlanden

Laut Informationen der „Bild“ war die Maschine mit der Flugnummer LH630 mit 190 Passagieren an Bord auf dem Weg nach Dubai gewesen. Nach dem Start in Frankfurt am Main dauerte es nicht lange, bis sich in der Kabine plötzlich Rauch entwickelte. Der Pilot fackelte nicht lange und entschied sich schließlich dazu, auf der Insel in Griechenland not zu landen. Alle Passagiere konnten glücklicherweise kurz nach der Landung sicher und ohne nennenswerte Verletzungen aus dem Flugzeug gerettet werden.

Laut dem Flughafenbetreiber Fraport könnte ein elektrischer Schaden den Rauch verursacht haben. Was die tatsächliche Ursache gewesen ist, wird derzeit noch untersucht. Daher sitzen die Passagiere derzeit auf der Ägais-Insel scheinbar fest. Ob, wann und wie sie ihr Reiseziel doch noch erreichen, bleibt abzuwarten.

Weitere Informationen folgen in Kürze.