Eine A340 von Lufthansa. Mit diesem Flugzeugtyp waren die Passagiere auf dem Weg nach New York – bis es zurückging. (Symbolbild)

Lufthansa: Schock in der Luft – DESWEGEN bekommen die Passagiere ein mulmiges Gefühl

Schock für 246 Passagiere des Lufthansa-Flugs LH 404!

Ihre A340 war am Montagabend von Frankfurt nach New York unterwegs – bis plötzlich Hydraulikprobleme am Airbus auftraten.

Lufthansa-Flugzeug war schon über dem Atlantik!

Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug bereits über dem Atlantik. Die Piloten entschlossen sich gegen 20 Uhr, nach Deutschland zurückzukehren. Die Lufthansa-Maschine landete dann gegen 2 Uhr nachts sicher auf dem Flughafen Köln/Bonn.

Laut einer Lufthansa-Sprecherin wurde dabei niemand verletzt.

Die Passagiere wurden mit dem Bus zurück nach Frankfurt gebracht. (mg)