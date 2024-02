Lotto: Zweifacher Gewinner hatte noch mehr Glück – du glaubst nicht, was ihm passiert ist

Manche Menschen sind einfach vom Glück gesegnet. Auch die Geschichte von diesem Mann ist unglaublich. Er ist wohl einer der größten Glückspilze, die es jemals gab. Nicht nur, dass er gleich zweimal im Lotto gewann – dahinter steckte noch viel mehr.

Lotto: Erst Wiederauferstehung, dann der Gewinn

Der Australier wurde von Ärzten für „klinisch tot“ erklärt, nachdem er 1998 bei einem schrecklichen Autounfall nach einem Herzinfarkt im Koma lag. Ein herber Schicksalsschlag für die gesamte Familie! Doch dann geschah das Unglaubliche: Nach zwei Wochen wachte er, entgegen der Erwartungen aller Ärzte, wieder auf und war gesund. Um dieses Erwachen gebührend zu feiern, kaufte sich der damals 37-Jährige ein Rubbellos. Und tatsächlich: In der Lotterie gewann er ein Auto im Wert von 17.000 Pfund (rund 19.800 Euro), wie das englische Nachrichtenportal „Mirror“ berichtete.

Diese Auferstehung aus dem Koma und dem folgenden Gewinn mit einem Lotto-Los machte die Presse auf ihn aufmerksam. Seine unglaubliche Geschichte wollten sie verfilmen. Eine lokale Fernsehnachrichtenagentur bat Bill, seinen Gewinn vor den Kameras nachzustellen. Bill ging in einen Laden und kaufte sich, genau wie zuvor, ein Los und begann vor laufender Kamera, dieses zu rubbeln. Was dann geschah, ist einfach nur unglaublich!

Doppelter Gewinn vor laufender Kamera

Zu seiner Überraschung war auch das Rubbellos, das er für die TV-Nachstellung gekauft hatte, ein Volltreffer – der fassungslose Glückspilz hielt es dem Nachrichtenteam hin und sagte: „Ich habe gerade 250.000 Dollar gewonnen – das ist kein Witz“.

„Ich glaube, ich bekomme noch einen Herzinfarkt“, lacht er, als ihm die Nachricht dämmert. Diese Geschichte ist zwar schon ein paar Jahre her, doch erst kürzlich wurde seine Geschichte in Australien wieder aufgegriffen und schlug große Wellen. In einem Interview mit der Daily Mail Australia im Jahr 2020 gibt Bill sogar zu, dass er immer noch Rubbellose kauft. Wer weiß, aller guten Dinge sind schließlich drei!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.