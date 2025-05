„Polizeiruf 110“: ARD-Zuschauer wollen es immer noch nicht wahrhaben – „Nicht mehr sehenswert“

Am Sonntagabend (25. Mai) flimmert eine neue Folge „Polizeiruf 110“ über die Bildschirme. Doch einigen Zuschauern stößt eine Sache besonders übel auf.

Auch an diesem Sonntag wir es wieder spannend, wenn bei „Polizeiruf 110“ ermittelt wird. In dem Fall „Böse geboren“ geht es um eine Frauenleiche, die in einem Waldstück entdeckt wird. Auf seinem offiziellen Facebook-Kanal teasert die ARD die Folge an.

„Polizeiruf 110“: ER wird schmerzlich vermisst

„Bei ihren Ermittlungen stoßen Katrin König und Melly Böwe auf den geheimnisvollen Milan. Warum halten alle den verschlossenen Einzelgänger, der zusammen mit seiner Mutter in einer abgelegenen Waldhütte wohnt, für den Mörder?“, ist die große Frage, welche die ARD in einem Social-Media-Post aufwirft. Doch die Zuschauer haben ein ganz anderes Problem.

Sie vermissen Charly Hübner alias Sascha Bukow! Der 52-Jährige hat dem „Polizeiruf 110“ den Rücken gekehrt. Er war dort von 2010 bis 2022 zu sehen, ist eigentlich also schon länger raus. „Charly Hübner verkörpert diese Figur mit ihren Ecken und Kanten auf einzigartige Weise. Das Zusammenspiel mit Anneke Kim Sarnau und dem Team des Rostocker ‚Polizeirufs‘ ist im wahrsten Wortsinn ’sehenswert‘. Gleichwohl haben wir Verständnis für die Entscheidung von Charly Hübner“, sagte Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen, damals über den Abgang des beliebten Schauspielers.

ARD-Zuschauer: „Ohne Bukow nicht mehr sehenswert“

Auch, wenn das mittlerweile drei Jahre her ist. Die Zuschauer scheinen den TV-Kommissar nach wie vor zu vermissen. „Charlie Hübner war der Beste“, „Ohne Bukow nicht mehr sehenswert“, „Tolles Team, trotzdem fehlt er“ und „Wird gut, auf jeden Fall. Aber Charly Hübner fehlt trotzdem“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Social-Media-Beitrag. Es bleibt abzuwarten, wann sich die Zuschauer an den Abgang von Hübner endlich gewöhnt haben.