Lotto-Spielerin wird mit einem Schlag zur Milliardärin – sie hat nur einen Gedanken

Was ist noch besser, als eine Million im Lotto zu gewinnen? Eine MILLIARDE im Lotto zu gewinnen. Für eine Frau in Los Angeles (USA) wurde genau dieser wahnsinnige Traum vieler Menschen Wirklichkeit.

Doch anstatt sich zu freuen und schon im Kopf ihren Lotto-Gewinn in alle geheimen Wünsche und Luxusgüter zu investieren, hatte die Frau einen Gedanken, den viele Lotto-Spieler wohl nicht nachvollziehen können.

Lotto: Frau knackt Milliarden-Jackpot

Zunächst war nicht klar, wer den Milliarden-Gewinn der „Powerball“-Lotterie in den USA mit den richtigen Zahlen geknackt hatte, bis plötzlich eine Frau im „Las Palmitas Mini Market“ auftauchte, wo das Gewinner-Ticket gekauft wurde.

Mit den Worten „Ich bin es“ brach die Frau in Tränen aus und hyperventilierte, während ihr Schrei bis in die gegenüberliegende Nachbarschaft zu hören war, wie der britische „Mirror“ schreibt. Kein Wunder, schließlich erhielt die Gewinnerin mit einer Billion US-Dollar (rund 903 Millionen Euro) den drittgrößten „Powerball“-Jackpot aller Zeiten.

Lotto: Milliarden-Gewinnerin mit überraschender Reaktion

Nach ihrem Zusammenbruch vor lauter Glück scheint der Frau langsam bewusst zu werden, dass ihr Leben ab diesem Moment nicht mehr das selbe sein wird. „Ich habe gerade Angst, ich habe solche Angst“, erklärt sie den Menschen um sich herum. Dann ergänzte sie: „Gott segne Sie.“

Doch nicht nur das Leben der Gewinnerin wird sich ändern, sondern auch dass des „Mini Market“-Besitzers. Der vierfache Vater verkauft seit sieben Jahren Tickets in dem Shop, kann sich nun über eine Prämie von einer Million US-Dollar für den Gewinner-Schein freuen. Laut „Mirror“ scheint der Ladenbesitzer im Gegensatz zu der frischgebackenen Milliardärin aber keine Angst vor dem Gewinn zu haben, hat bereits Pläne mit dem Geld geschmiedet. So will er mit seiner Familie eine Woche Urlaub in Cabo San Lucas in Mexico machen und sein Geschäft erweitern – und möglicherweise noch mehr Menschen zu Lotto-Gewinnern machen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.