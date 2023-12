Lotto-Spielerin knackt Jackpot – unfassbar, wie sie reagiert

Ein Gewinn im Lotto ist zu jeder Zeit des Jahres ein großer Segen. Doch kurz vor Weihnachten freut man sich umso mehr über eine saftige Geldspritze.

So muss sich auch eine Lotto-Spielerin aus Magdeburg gefühlt haben, die unmittelbar vor den Feiertagen den Jackpot von 100.000 Euro kassierte, nachdem sie die sechsstellige Gewinnzahl der Lotterie Super 6 richtig hatte. Aber Moment mal: Die sechs Richtigen hatte die Frau doch schon im Februar 2021.

Lotto-Siegerin holt Gewinn nicht ab

Wie sich nun herausstellte, war es einfach nur unfassbar, wie die Frau auf ihren Gewinn damals reagiert hatte. Denn sie reagierte GAR NICHT.

Der Lotto-Schein schlummerte jahrelang in der Wohnung der Frau. Erst jetzt fiel ihr offenbar auf, dass der Schein 100.000 Euro wert ist.

Lotto-Sieger lassen Gewinn liegen

Wie eine Lotto-Sprecherin mitteilte, sind solche Versäumnisse keine Seltenheit. Derzeit würden allein in Sachsen-Anhalt satte Lotto-Gewinne von insgesamt rund 660.000 Euro nach wie vor auf ihre Gewinner warten. Einige dieser Gewinne sind noch aus dem Jahr 2021.

Die betroffenen Lotto-Gewinner sollten allmählich aus den Puschen kommen. Gewinne aus dem Jahr 2021 können nur noch bis Ende 2024 abgeholt werden.

Jackpot bei Super 6 erneut geknackt

Die Frau aus Magdeburg war übrigens nicht die einizige, die sich kurz vor diesem Weihnachtsfest über den Jackpot von 100.000 Euro dank sechs Richtiger beim Spiel Super 6 freuen durfte. Eine Frau aus dem an Magdeburg angrenzenden Börde gewann am 11. Dezember ebenfalls 100.000 Euro bei der Lotterie Super 6. Die Frau aus Börde ließ sich im Gegensatz zur Magdeburgerin jedoch den Gewinn sofort auszahlen.

Lotto-Millionärin verprasste alles

Bei einer anderen Lotto-Gewinnerin ist die Freude in diesem Jahr hingegen nicht ganz so groß. Sie hatte einst sogar eine Million Euro gewonnen. Doch dann passierte, was vielen Lotto-Millionären zu Verhängnis wurde.

Die Frau fing umgehend an, das Geld für Luxus auszugeben. Und wenig später musste sie feststellen: Wenn man ständig in Saus und Braus lebt, kann eine Million Euro sehr schnell weg sein (hier die ganze Story). So ein Gewinn im Lotto kann auch ganz schnell zum Verlust werden.